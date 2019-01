Reis in luxe op de Al Andalús

Spanje is een smeltkroes van oosterse en westerse culturen. Feniciërs, Romeinen, Arabieren en andere volkeren hebben in de loop der eeuwen een uniek cultuurlandschap gecreëerd. Deze fantastische treinreis brengt u naar een aantal van de mooiste steden van Spanje die allemaal op de UNESCO Werelderfgoedlijst staan: Sevilla, Córdoba, Toledo, Ávila, León en Santiago de Compostela zijn enkele hoogtepunten op deze tour.

PROGRAMMA

Dag 1: Amsterdam - Sevilla

Bij aankomst in Sevilla wordt u opgewacht voor de transfer naar uw luxe hotel. De rit gaat via de brede lanen langs de rivier de Guadalquivir. U passeert het María Luisa Park, de Plaza de Espanã, de Plaza de America en de paviljoens van de Ibero-Amerikaanse tentoonstelling van 1929. Vanuit uw hotel is het een korte wandeling naar het restaurant dat is gevestigd in een paleis in de oude stad. Overnachting: Hotel Alfonso XIII (or gelijkwaardig). Maaltijden inclusief: diner (D).

Dag 2: Sevilla

Stadswandeling in Sevilla die u dichtbij figuren brengen als ’Don Juan’, ’De Barbier van Sevilla’, graaf Almaviva van ’Het huwelijk van Figaro’ en ’Carmen’. U ziet ook de grootste gotische kathedraal van de wereld, de Giralda, de voormalige minaret van de Almohaden Moskee en de Alcázar, het koninklijke paleis van Sevilla dat een prachtig voorbeeld van de Andalusische Mudéjar architectuur is. Vervolgens gaat u aan boord van de Al Andalús. Maak het u gemakkelijk in uw comfortabele compartiment, uw privédomein gedurende 5 nachten. ‘s Middags vertrekt de trein richting Córdoba. Overnachting aan boord. Maaltijden inclusief: ontbijt (O), lunch (L) en diner (D).

Dag 3: Córdoba

Deze dag brengt u door in Córdoba. Córdoba is een middelgrote stad maar in de tijd van de Carthagen, de Romeinen en de Moren was Córdoba een zeer belangrijke plaats. Tijdens het kalifaat van Córdoba in de 10e eeuw, woonden hier ongeveer een half miljoen mensen. Christenen, joden en moslims leefden vreedzaam naast elkaar in Córdoba. De rondleiding met gids brengt u bij het belangrijkste gebouw van de oude stad, de Mezquita met zijn fascinerende pijlers, de voormalige moskee en de christelijke trein. 's Avonds arriveert u in Aranjuez, een van de zomerverblijven van de koninklijke familie sinds de 16e eeuw. Als u wilt, maakt u een wandeling door de stad. Overnachting aan boord. (O,L,D).

Dag 4: Toledo

Toledo wordt ook wel de ' Stad van drie Culturen' genoemd omdat christenen, moren en joden er hun invloed hebben achtergelaten. Toledo staat voor levende geschiedenis met zijn kerken, paleizen, huizen oosterse stijl, smalle straatjes. Er heerst een romantische sfeer. U ziet het klooster van San Juan de los Reyes, de synagogen Santa María La Blanca en El Transito, evenals het beroemde schilderij 'De Begrafenis van de Graaf van Orgaz’ van El Greco in de San Tomé kerk. Geniet van wat vrije tijd in de middag (afhankelijk van het reisschema). In de avond vervolgt uw trein richting El Escorial terwijl u dineert aan boord.

Dag 5: Ávila and León

Uw eerste stop vandaag is Ávila (UNESCO- werelderfgoed). De enorme vesting uit de 11e eeuw behoort tot één van de best bewaarde en meest complete middeleeuwse forten in de wereld. Op een hoogte van 1.128 m, ontvouwt zich in een klein gebied de kenmerkende schoonheid van Castilië: gotische landhuizen, smalle straatjes, grote Romaanse kerken en zeker de 2,5 km lange stadsmuur met 28 torens. Ávila is ook een centrum voor Spaans handwerk, met name voor leer en keramiek. In de namiddag bereikt de Al Andalús trein León, een van de belangrijkste pleisterplaatsen aan de Sint Jacobsroute ofwel de pelgrimsroute naar Santiago de Compostela. Hier bezoekt u de gotische kathedraal. Overnachting aan boord. (O,L,D).

Dag 6: Galicië – mooie wijnen en ruige natuur

Welkom in Ribeira Sacra, een Spaans wijnbouwgebied dichtbij de Portugese grens. Geniet van een riviercruise in de spectaculaire Sil Canyon met zijn tot 500m diepe kloven. ’s Middags aankomst in Ourense, prachtig gelegen op de oevers van de Rio Miño. Overnachting aan boord. (O,L,D).

Dag 7: Santiago de Compostela

’s Ochtends kunt u op eigen gelegenheid Ourense verkennen. Tijdens de lunch aan boord van de Al Andalús trein rijdt deze verder noordwaarts en bereikt in de loop van de middag Santiago de Compostela. De stad is voor vele duizenden pelgrims het eindpunt op de Camino de Santiago, de wandelroute naar het graf van de apostel Jacobus in de kathedraal van Santiago de Compostela. Geniet van een stadswandeling door het historische centrum. Twee overnachtingen in de Parador Santiago de Compostela dat bekend staat als het oudste hotel van de wereld. Overnachting: Hotel Parador de Santiago (of gelijkwaardig). (O,L,D).

Dag 8: Rias Baixas

Rias Baixas is de naam van de regio waar de Atlantische Oceaan diep het land in reikt. Prachtige stranden, ruige natuur en culinair genot wachten u op. Dit deel van Galicië wordt gekenmerkt door uniek natuurschoon met fjorden en talrijke eilanden voor de kust. Op de mosselbanken worden 's werelds beste blauwe mosselen en sint jakobsschelpen geteeld. Tijdens een boottocht kunt u aan boord van het schip de vers bereide vis proeven. Bij mooi weer kunt u ook deelnemen aan een excursie naar de Cies-eilanden, kroonjuwelen in het Islas Atlanticas National Park. Tenslotte kunt u traditionele architectuur van Galicië bewonderen in het centrum van het historische vissersdorpje Combarro. Overnachting: Hotel Parador de Santiago (of gelijkwaardig). (O,L,D).

Dag 9: Santiago de Compostela - Amsterdam

Na het ontbijt transfer naar de luchthaven voor uw thuisreis. (O)

Inbegrepen

• Treinreis Al Andalús: Sevilla-Santiago de Compostela, incl. 5 nachten privé-compartiment met badkamer

• 1 nacht in luxe Hotel Alfonso XIII

• 2 nachten in luxe hotel Parador

• Alle maaltijden incl. wijnen, bier, fris en water

• Alle excursies en boottochten

Niet inbegrepen

• Vlucht Amsterdam- Sevilla en Santiago- Amsterdam (ca. €250 p.p. incl. bagage)

• Overige drankjes

• Fooien

