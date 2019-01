Wafels met een tik

Als deze wafels klaar zijn, laad je ze berstensvol aardbeien en doe je er een klodder licht gezoete room overheen. Eerste klas katervoer, geloof me.

Smelt boter in een steelpan op laag vuur en giet er de melk bij. Laat weer afkoelen. Klop de eieren met de basterd- en de vanillesuiker tot een dikke brei. Klop dan het bakmeel, het zout en het botermengsel erbij. Blijven kloppen dus, al die tijd. Vet het (elektrische) wafelijzer in (staat vast achterop de kast). Schep een beetje beslag in het ijzer, sluit het ijzer en bak beide kanten in 3 minuten gaar. Wip de wafels met vork uit het wafelijzer en laat ze even afkoelen voordat je ze gaat vullen, met aardbeien dus en de slagroom. Klein beetje aardbeienlikeur in de slagroom maakt het nog veel lekkerder. Bestrooi voor het serveren nog even rijkelijk met poedersuiker.

Nodig:

- 150 gr boter

- 1 ½ dl melk

- 2 eieren

- 150 gr basterdsuiker

- 1 zakje vanillesuiker

- 300 gr zelfrijzend bakmeel

- 1 mespunt zout

- poedersuiker

- heel veel aardbeien

- 1 glaasje aardbeienlikeur

Aardappelwafels

Even een uurtje of twee van tevoren aardappels koken, schillen, laten uitdampen. Dan doe je de bloem in kom, kuiltje erin, de gistkorrels erin. Dan een scheutje lauwwarme melk, een beetje suiker en goed doorroeren. Laat maar tien minuten staan. Inmiddels eieren scheiden. Eigeel mengen met de rest van de melk, zout, en wat nootmuskaat. Dat mag bij het deeg.

Even goed roeren. Rasp de aardappels. Doe ze bij het deeg. Klop de eiwitten stijf, het wordt saai, doe ze bij het deeg. Laat een half uurtje staan. Wafelijzer invetten, een beetje van het deeg er op, ijzer sluiten en bakken. Bij de tweede gaat het altijd beter.

Dan maak je van crème fraîche, zwarte peper, rode peper, en een paar druppels groene tabasco, en de staafmixer een loei van een hete dip. Haal de wafel door de dipsaus en... smullen maar!

Nodig voor 4 personen:

• 400 gr gekookte en geraspte aardappels

• 200 gr bloem

• 1 zakje gedroogde gist

• 150 ml lauwe melk

• 1/2 theel suiker

• 3 eieren

• zout, nootmuskaat

• 4 volle eetl creme fraiche

• 4 volle eetl roomkaas

• veel zwarte peper

• 10 druppels groene tabasco

• 1 rode peper, fijngesneden