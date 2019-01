Vloeibaar goud

Borlottibonen Ⓒ Alimentaziona Sana

Van de week even met de Zweedse vriend gegeten in bij de Italiaan. Een echte Italiaan. Dan weet je weer dat de Italiaanse keuken niet voor niets een van de beroemdste ter wereld is. Ze sneeuwt wat onder want de moderne mens wil alleen wokken. Laten we het simpel houden maar wel oer Italiaans. Dit recept kreeg ik ooit van een kokkin die in een vrijwel donkere keuken kookte. Ze wilde niet dat de mensen zouden zien dat ze een aanzienlijke baard had. Echt waar!