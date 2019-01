Check deze onmisbare kampeerhacks!

Weg met mieren!

Mieren op je kampeertafel voorkom je door de poten van de tafel in bakjes water te zetten en muggen bestrijd je met een bosje salie op het kampvuur.

Natuurlijke wespenval

Met een frisdrankfles maak je een natuurlijke wespenval. Knip de bovenkant er op zo’n 20 centimeter af, giet een laagje limonade op de bodem en plaats de bovenkant vervolgens ondersteboven op de onderkant. De wespen kruipen verleid door de zoetigheid via de kleine opening naar binnen, en kunnen er vervolgens niet meer uit.

Bekijk ook: Dít zijn de bijzonderste kampeerplekken in Nederland

Eenvoudig koelen

Gebruik frisdrankflessen uit de vriezer als koelelement. Zo verlies je geen onnodige ruimte en blijven je etenswaren koel tijdens de heenreis. Juist behoefte aan warmte? Vul een lege frisdrankfles met warm water en je hebt ’n fijne kruik.

Geïmproviseerd badje

Met volledig afsluitbare en doorzichtige opbergbakken til je al je spullen in één keer de auto in en uit. Ter plekke houden ze al je belangrijke zaken (aanmaakblokjes, wc-papier, kleding) droog en het zijn het daarnaast geliefde speelobjecten voor kids. Als geïmproviseerd badje bijvoorbeeld of verzamelbak voor speelgoed. Heb je een stevig exemplaar, dan kan hij zelfs als stoeltje dienen.

Kruiden in Tic Tac-doosjes

Kruiden maken het verschil tussen een saaie of smakelijke campingmaaltijd. Maar om nou je hele kruidenverzameling mee te sjouwen... Je kruiden in lege Tic Tac-doosjes doen, biedt uitkomst. Rietjes nemen nóg minder ruimte in beslag. Vul ze met kruiden en brand ze dicht om te verzegelen.

Nachochips in de fik

Kampvuur maken, maar geen aanmaakblokjes bij de hand? Nachochips zijn prima vervangers! Maak een klein stapeltje van de chips, steek ze aan en je hebt gelijk een goed begin. Brandt het vuurtje mooi door? Dan kun je de rest lekker opeten!

Plakkerige alleskunner

Ducttape is werkelijk een alleskunner en dus handig om bij de hand te hebben. Een zware rol meesjouwen is niet nodig. Wikkel een aantal lagen om een petfles en je hebt altijd een handige hoeveelheid bij de hand.

Lichtkanon

Bind je hoofdlamp om een met water gevulde plastic (melk)container met het lichtje richting fles en je hebt een heus lichtkanon voor buiten of in je tent. Met de zaklamp van je telefoon bereik je hetzelfde effect.

Deo

Geprikt door een mug en geen crème bij de hand? Ook een simpele deodorant werkt verzachtend.

Toiletrol droog houden

WC-rol schoon en droog houden? Snij de onderkant van een plastic fles, plaats de wc-rol erin maar trek eerst een beginnetje door de hals, zet de fles weer in elkaar, et voilà; je hebt een handige toiletpapierdispenser.