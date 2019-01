Getest: Trendy megasloep

Bob Wensink startte 11 jaar geleden vanuit een polyesterbedrijf met het opknappen van oude reddingssloepen. Ingegeven door het succes begon hij nieuwe boten te bouwen en maakte de keuze voor aluminium. Hij maakte een lijstje van de belangrijkste klantenwensen. Daarop zag hij dat ze eigenlijk allemaal een sloep wilden hebben die stoer, hufterproof, zelflozend en snelvarend zou moeten zijn.

Zijn klanten komen overeen met het Landrover publiek. Dat weet wat de waarde van degelijkheid is, houdt van een stoer uiterlijk. Ze zoeken een boot die tegen een stootje kan en die je probleemloos aan je vrienden kunt meegeven. Een krasje maakt niet uit, je ziet het niet direct, dus het doet geen pijn. Bob loopt op het werk tussen de werknemers door in zijn overall de offertes te maken.

De Explorer is afgeleid van een authentieke reddingssloep, dat zie je terug in de zeeg en de uitstraling. Vanuit de kleine sloepen ontwikkelde hij grotere modellen. In alle boten zie je dezelfde lijnen, dezelfde materialen, dezelfde bolders. Voor de Explorer 950 is 5 mm dik zeewaardig aluminium 5083 gebruikt. De boot is vanaf de kiel opgebouwd, overnaads met vloerspanten en huidspanten. De casco’s worden op de kop liggend afgelast. Het laswerk wordt vervolgens geslepen. Daarna worden de boten omgedraaid en kan de techniek worden ingebouwd. Achterop is een groot trimvlak, dat ook als zwemplateau dienst kan doen. Met drie beugels is aan de spiegel een massieve trap gemaakt.

Motorisering is mogelijk van 27-250pk, maar meestal wordt de boot als waterverplaatser met een 57pk Yanmar of met een 250pk Yanmar diesel voor snelvaarders gekozen. Tegenwoordig komt ook de vraag naar elektrische en hybride aandrijvingen op gang. Standaard is er voor de aandrijving een tunnel in het onderwaterschip. De geteste Explorer was niet bedoeld voor snelvaren. De boot was uitgerust met een Yanmar 45pk viercilinder diesel en een gesloten koelsysteem, zodat ook in de winter kunt doorvaren. De diesel is met homokineet goed ingebouwd. Leuk detail is de extra ruimte die voor losse spulletjes boven de motor is gemaakt.

De constructie is enorm degelijk. Je kunt het vakmanschap voelen, want het laswerk is op het potdeksel geslepen en prachtig afgewerkt. Onder de banken is enorm veel bergruimte, weliswaar zonder uithouders op de luiken, maar ook daar zie je fraai laswerk. De vloer is bedekt met traanplaat en de indeling met banken rondom de stuurconsole en motorkist is zoals je verwacht van een sloep. Voorop is een groot dicht zit- en slaapgedeelte dat ook als zonnedek of slaapplek kan worden gebruikt. Er is ook een gesloten cabinversie van de 950, dan wordt de boot als weekender met vier slaapplaatsen verkocht.

Achter de bestuurder is onder het achterdek een elektrisch toilet. In de kelder van de boot zit je uit het zicht als een vorst op het kleinste kamertje. Ook op de banken rondom zit je overal goed, op de testboot met strakke zitkussens en losse rugkussens. Rondom de motorkist is voldoende voetenruimte. Er is een grote stuurconsole met alle schakelaars op het dashboard en een enorm massief houten stuurwiel.

Standaard is de Explorer 950 verkrijgbaar vanaf €72.450. Dan ontbreekt het stootrubber rondom en heeft de boot nog geen kussens, maar het toilet is wel standaard. Andere opties zijn er voor de motorisering, verlichting, muziek en de navigatie. Bij compleet uitgevoerde Explorers staat er meestal een bedrag van rond de 78.000 euro onder aan de rekening.

Als we met de Explorer het Alkmaardermeer opvaren, vat op dat de boot gemakkelijk en soepel draait. De draaicirkel is met anderhalve scheepslengte over beide zijden kort te noemen. Achteruit varend houdt de boegschroef je op koers. De topsnelheid bedraagt met deze motorisering 14 km/u. Dan merk je vrij veel cavitatie en produceert de boot een flinke hekgolf. Het beste voelt de Explorer bij 1500 toeren, dan vaar je 10 km/u en merk je weinig geluid. Deze megasloep onderscheidt zich in puurheid. Je krijgt wat je ziet. Er is niks te verbergen, want de sloep is strak gebouwd en goed geprijsd.

Cijfer 7,9

Constructie ****

Comfort & Ruimte ****

Afwerking ****

Ergonomie ****

Vaareigenschappen ***

Prijs/Kwaliteit ****

Technische Specificaties

Lengte: 9,50 m.

Breedte: 3,10 m.

Diepgang: 0,70 m.

Waterverplaatsing: 2700 kg

Motorisering: 27-250pk diesel

Prijs vanaf: €72.450

Meer info: www.bobsloepen.nl