Want over clichés gesproken: we spraken niet alleen een andere taal, maar bleken van verschillende planeten te komen die zover uiteenliggen dat die hele bolide me uiteindelijk gestolen kon worden.

En dat terwijl mijn aankoopavontuur zo voortvarend begon. Met een autoverkoper van nu; een vlotte jongen met verstand van zaken én van vrouwen. Dat ik het had over de kleur vuilniszakkengrijs in plaats van quantumgrijs nam hij voor lief. Ook gaf hij geen kik toen ik niet direct doorhad dat de handrem niet meer dan een knopje is. Ik doorliep het verkoopproces op mijn manier, vind nu eenmaal andere dingen belangrijk en zou die handtekening toch wel zetten.

Totdat mijn favoriete autoverkoper een vrije dag had en ik voor een paar finale vragen bij zijn vooringenomen collega terechtkwam. Zou zo’n man eigenlijk weten dat vrouwen niet meer alleen op de passagiersstoel zitten of in veredelde boodschappenwagentjes rondscheuren? En dat de aanschaf van een gezinsauto in zestig procent van de gevallen door vrouwen wordt bepaald?

Waarom zijn vrouwelijke autoverkopers eigenlijk nog altijd op één hand te tellen?

Toen ik mijn eerste auto wilde kopen, liep ik ook al gillend de showroom uit. Niet zijn matje en gouden ketting waren toen de dealbreaker, maar het feit dat de autoverkoper mij een spuuglelijke mosgroene Opel Corsa probeerde aan te smeren omdat die me ’op het lijf was geschreven’. In de wereld van de autotempels lijkt er weinig te zijn veranderd in de afgelopen dertig jaar.

Maar de wereld daarbuiten is dat wel, heren autoverkopers van de oude stempel. Vrouwen die de showroom binnenstappen, weten echt wat ze willen. Dat is vaak iets totaal anders dan mannen. Of ik straks met mijn 18-inchvelgen indruk maak, zal me een rotzorg zijn. Maar van dat open dak en die hippe kleur raak ik wel opgewonden.

Is dat erg? Nee. Zelfs niet als ik voor een kleur zou kiezen die zo leuk samengaat met mijn nieuwe handtas.

Chef VRIJ Babette Wieringa belicht elke week de wereld van lifestyle.

