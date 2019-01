Tandenpoetsen krijgt nieuwe dimensie

Costa Rica? Nee, gewoon mijn kleine badkamer. Wel lijkt het alsof de jungle naar me toe is gekomen; ik hoor apengebrul, zie palmbladeren op mijn schermpje en er zit een groene slang op mijn hoofd. Uit mijn mond komt een waterval. Intussen heb ik ook discolicht, want de ’Smart Ring’ op mijn elektrische tandenborstel wordt steeds felroze of rood.

Poetsen is duidelijk een feestje met deze Oral-B Genius 10000N Midnight Black-tandenborstel die ervoor zorgt dat je met net wat meer aandacht poetst dan je anders zou doen.

De app op je smartphone helpt je hierbij. Wel moet je eerst je smartphone met bijgeleverde houder aan de badkamerspiegel bevestigen. Zo kan de app ’zien’ wat je aan het doen bent.

Stiekem anderhalve minuut poetsen? Dat kost je punten en die zijn heel belangrijk binnen de app-optie Fun Zone. Het doet denken aan Snapchat. Je ziet jezelf terwijl je poetst, als alien of als kat. Er verschijnt steeds een ander filter. Het eerste thema bij mij is de jungle.

"’Filmpje delen op Facebook?’ wordt er gevraagd. Ik schrik me rot!"

Tijdens elke poetsbeurt in de Fun Zone wordt er stiekem even gefilmd. Aan het einde verschijnt er een gifje van jezelf, al poetsend met een mond vol tandpasta. Grappig, totdat je groot op je scherm de melding ’Delen op Facebook?’ ziet. Ik schrik me rot! Gelukkig zijn er ook andere opties en ik besluit het gifje naar een vriendin te sturen.

Na een week poetsen met slangen op mijn hoofd kijk ik uit naar het nieuwe thema. Omdat ik te hard heb gepoetst – dat was dus het rode licht op de Smart Ring – moet ik een dag langer wachten. Het volgende thema, katten, maakt me blij; er komen hartjes uit mijn ogen.

Gelukkig zitten er ook genoeg ’serieuze’ opties in de app. Zo kun je controleren of je wel je hele gebit poetst (al blijkt dit lastig te zien) en kun je samen met de app aan wittere tanden of gezonder tandvlees werken.

Koppel de app aan Twitter en zie updates en nieuws terwijl je de verplichte twee minuten volmaakt. Switchen van roze naar een andere kleur is makkelijk; de kleur van de Smart Ring pas je via de app aan.

Als poetser blijf je dus bezig en dat is nou precies de bedoeling. En ja, ik zou de tandenborstel ook gebruiken zonder app. Het lijkt wel of mijn tanden schoner zijn dan ooit. Kan ook te maken hebben met de bijna vier minuten poetstijd. Time flies when you’re having fun...

In ’t kort

Plus

Je ziet jezelf in de app op leuke wijze. Uistekende tandenborstel. Meer aandacht voor poetsen.

Min

App heeft soms moeite poetsbewegingen te volgen (bij de mond dicht)

Waardering

4,5 ster

Prijs

169 euro