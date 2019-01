Eerste ijslaagjes vormen zich bij schaatsclubs

Gezien de berichten over een koude periode slaat de schaatskoorts in heel Nederland om zich heen. Daartoe is ook wel reden: volgens het KNMI zal de vorst resulteren in, afhankelijk van het scenario, maximaal 10 centimeter dikte in De Bilt volgend weekend.

Tekst loopt verder.

Ⓒ KNMI

De ijsclubs lopen voor op de KNMI-verwachtingen. „De eerste laag is al gevormd!”, meldt IJsclub Nooitgedacht uit Gendt. Heel dik is het ijs nog niet. „We moeten nog even ons enthousiasme in toom houden.”

Schaats- en skeelervereniging IJSCH uit Haaksbergen vertelde begin december aan De Telegraaf hoe men probeert het ijs ’op te wekken’ met een zonnescherm van liefst 130 meter lang. Die moet de baan koeler houden, zodat ijs sneller zou vormen.

De doeken waren ’opgevouwd’ maar zijn vanochtend volledig uitgeschoven, zodat ze hun werk kunnen doen. „Voor drie centimeter ijs hebben we ongeveer drie nachten van -5 graden nodig. Overdag moet het dan 0 graden blijven, zo luidt de stelregel”, vertelt ijsmeester Tonnie Lenderink telefonisch.

Drie centimeter kan genoeg zijn: dan laat de ijsbaan, die hoopt de allereerste schaatsmarathon te kunnen organiseren, de rest van het water weglopen via het rioleringssysteem. Het ijs moet dan op het asfalt gaan ’plakken’.

„Als het goed vastvriest, kun je schaatsen. Maar soms schijnt de zon door het ijs en blijft er wat water liggen. Dat is funest, dan breekt het ijs”, aldus Lenderink.

Ondanks de regen en/of hagel van gisteren, is op veel plekken ’een mooi laagje’ gevormd, zo melden ook andere ijsclubs. „De 400-meterbaan heeft een ijsdikte van 3 tot 6 mm”, meldt IJsclub Vlietland. „Wat een plaatje! Windstil. Dan krijg je toch een mooi ijsvloertje cadeau.”

Ook bij de Arnhemsche IJsclub Thialf heerst optimisme. „Het water wordt op de baan gepompt. Spannend of we kunnen gaan schaatsen komende week..”