Perfecte sneeuwcondities in Oostenrijk

„Op sommige plekken ligt meer dan twee meter, het landschap is echt fenomenaal”, aldus Van der Vleuten. „Een stralende zon en strakblauwe lucht zorgen maken het plaatje compleet en zorgen voor fraaie beelden.” Onze verslaggever maakte vandaag uitgebreide wandelingen in Seefeld en Mösern onder begeleiding van Walter Lamprechter, een Oostenrijkse gids die al zijn hele leven in die omgeving woont.

„Er wordt met man en macht gewerkt om de paden en wegen sneeuwvrij te krijgen én te houden”, vertelt gids Lamprechter. „Sommige stukken zijn uit voorzorg afgesloten en worden weer opengesteld als het gevaar van lawines en omvallende bomen is geweken. Zolang iedereen zich aan de regels houdt en voorzichtig doet is er niets aan de hand en kan er volop genoten worden van dit winterwonderland.”

Skicircus Saalbach-Hinterglemm-Leogang

Ook Hochfilzen en Fieberbrunn in Skicircus Saalbach-Hinterglemm-Leogang, zijn momenteel de absolute topbestemmingen in Oostenrijk.

Onderstaande video is door Sunweb in Fieberbrunn gemaakt en willen we u niet onthouden.