Zo reinig je je strijkijzer!

1. Strooi zout op een krant en strijk er met een warm strijkijzer overheen. De vlekken worden opgenomen door het papier. Daarna de zool schoonvegen.

2. Of verwarm wat schoonmaakazijn en doop hier een wondersponsje in. Verwijder het losgeweekte vuil met een schone microvezeldoek.

3. Is de zool kleverig, verwarm het strijkijzer dan en strijk over een stuk aluminiumfolie. De plakkerigheid blijft achter op de folie.

4. Verwarm het strijkijzer en wrijf er met een stompje witte kaars overheen. Het vuil zal zich aan het kaarsvet hechten. Strijk daarna over een laag keukenpapier. Doorgaan totdat al het vuil is verdwenen.

5. Hebt u per abuis de verkeerde kant van een bedrukt shirt gestreken, dan kan er plastic van de opdruk aan de zool blijven kleven. Wacht tot het strijkijzer is afgekoeld en wrijf het gesmolten plastic weg met een doekje gedrenkt in nagellakremover. Veeg de zool met water af.