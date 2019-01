Kruistocht tegen verkleinwoordjes

Ze heeft zo gelijk. Of we praten in belachelijk opgeblazen superlatieven of alles is opeens ’tje’! Zo eten we een geniaal waanzinnige creatie van met palmsuikergelakt buikspek dat intens op eikenhout heeft gerijpt of we werken een hamburgertje van acht lagen naar binnen. Zelden is het gewoon wat het is.

Toegegeven, toen ik nog rookte (heel lang geleden), rookte ik ook een sigaretje. Krijg je dan een longaandoendinkje en is dat dan minder erg? Toen ik nog dronk, dronk ik een biertje en een borreltje, daar word je namelijk alleen maar een beetje bezopen van. We eten bergen en bergen eten en noemen het een ontbijtje. Niemand maakt meer fouten, nee, tegenwoordig is het een foutje. Zwaarmoedig heet een dipje.

„Beseffen mensen niet dat ze zichzelf zo ook naar beneden halen?” vroeg mevrouw Wilbrink terecht.

Mogen de dingen alsjeblieft weer heten zoals ze heten en zijn wat ze zijn? Zo, nu even een grote zak verkleinwoordjes bij de boom zetten... Sorry, ik bedoel natuurlijk verkleinwoorden.

