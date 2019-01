Dit zijn de tofste (tijdelijke) kunstijsbanen!

Midden in natuur

Voor het echte schaatsgevoel moet je bij Flevonice in Biddinghuizen zijn. Hier ligt de langste kunstijsbaan (3 km) ter wereld, midden in de natuur! Met een beetje geluk spot je ’s ochtends vroeg herten. Er is ook een 400-meterbaan voor liefhebbers van kortere rondes. Speciaal voor de kinderen is er het Ice Funpark: een grote speeltuin met een aparte ijsbaan, een grote glijbaan, speeltoestellen en trampolines.

flevonice.nl

Ⓒ Flevonice

Kunstzinnig

Zouden we in de hoofdstad ooit weer op de grachten kunnen schaatsen? Laten we het hopen! Tot die tijd is wordt er geschaatst op de vijver van het Museumplein. Geen straf met het Rijksmuseum op de achtergrond en een brug waar je onderdoor kunt schaatsen.

iceamsterdam.nl

Ⓒ IceAmsterdam

IJzige wind

In Den Bosch kun je de schaatsen onderbinden bij IceFun Sportiom. Deze indoorschaatsbaan is wat avontuurlijker dan de gemiddelde ijsbaan. Je kunt er namelijk door ijzige grotten en over bevroren hellingen schaatsen. Om je een onvervalst schaatsgevoel te geven, steekt af en toe een ijzige wind de kop op en kan het er zelfs sneeuwen!

Ⓒ Wieneke Hofland

sportiom.nl

Dubbel schaatsplezier

Ook in Rotterdam kan naar hartenlust worden geschaatst. Schaatsbaan Rotterdam bestaat uit twee overdekte hallen. De een biedt een officiële 400-meterbaan voor jonge talenten, schaatsverenigingen, recreanten en wedstrijdschaatsers, de andere is een zogenoemde Funbaan voor beginners. Als het weer het toelaat, kunnen de zijkanten van de overkapping van de 400-meterbaan open voor het broodnodige buitengevoel.

schaatsbaanrotterdam.nl

Ⓒ Schaatsbaan Rotterdam

Opwarmertje

Voor ijspret in Overijssel kun je naar sportcomplex De Schleg in Deventer met een 400-meterbaan en een zogenoemd IJsplein. Daarnaast kunnen de kinderen los in de winterspeeltuin Speelpool terwijl de volwassenen bij de open haard in het schaatscafé opwarmen.

sportbedrijfdeventer.nl/descheg