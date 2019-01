Annechien Steenhuizen: ’Het Journaal blijft een instituut’

Annechien Steenhuizen vervolgt: „Er kijken geen vier miljoen kijkers meer naar, maar het Journaal voert nog heel vaak de top 25 van best bekeken programma’s aan met ruim twee miljoen kijkers. In de week dat ik het niet presenteer, kijk ik het zelf zelden om acht uur. Dan ben ik met de kinderen bezig. Maar ik zorg dat ik via uitgesteld kijken altijd zie hoe mijn collega’s het hebben gedaan.”

Je voorgangster Sacha de Boer vergeleek het NOS Journaal met een bruine boterham met kaas...

„Dat het de Volvo onder de tv-programma’s is, bedoel je? Betekent dat degelijk en saai of vooral betrouwbaar ? We zijn er niet mee bezig om het op te leuken. We brengen gewoon het nieuws en doen ons stinkende best om te zorgen dat de feiten kloppen. Dat is zeker in deze tijd enorm belangrijk. En de NOS is zoveel meer dan tv. Er is radio, internet. Teletekst doet het ook nog steeds heel goed. Via al onze platforms bereiken we volgens een onderzoek van twee jaar geleden meer dan negentig procent van alle Nederlanders, dus dat zit wel goed.”

Het koor van Kinderen voor Kinderen zong: Als ik de baas zou zijn van het Journaal... Wat zou jij doen?

Ze lacht. „Het lijkt me verschrikkelijk om de baas te zijn van het Journaal. Ik betwijfel ook ernstig of ik het er goed vanaf zou brengen. Wel vind ik het fijn om eigen baas te zijn, ik heb heel lang voor mezelf gewerkt. Met een gezin is het prettig om in loondienst te zijn, dat je niet om opdrachten hoeft te leuren. Maar de baas zijn over al die honderden mensen die bij de NOS werken... Nee, bedankt. Je krijgt ook veel ellende over je heen. Er ligt een vet vergrootglas op.”

Maar is er niks dat je zou willen veranderen, al had je het maar één dag voor het zeggen op de redactievloer?

„Eigenlijk niet.” Na een denkpauze: „Als we inspiratie voor een presentatietekst nodig hebben, is het een trucje van mij om daar iets heel bizars in te zetten. Volledig over de top of heel grof. Het helpt om eerst even uit de box te gaan. We grappen er weleens over hoe het zou zijn om die teksten te laten staan, om echt te zeggen wat we van een nieuwsitem vinden. Want natuurlijk heb je een mening over veel onderwerpen, maar die kan ik niet ventileren. De kijker heeft er niks aan om te horen wat ik ervan vind. Soms heb ik daar wel zin in. Buiten de uitzendingen om hebben we over alles wat er gebeurt, levendige discussies op de redactie. Zo kan ik alsnog mijn ei kwijt.”

