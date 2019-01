Italiaanse karbonade

Hak salie, rozemarijn en knoflook fijn en schraap dat met wat grof zout onder het mes tot het vochtig en bijna glad is. Of gewoon heel fijn hakken! Smeer hiermee de karbonades in. Wat peper nog en dan in de boter bakken. Italianen bakken ook in de boter, natuurlijk. Vooral in het noorden van het land.

Zijn ze lichtbruin, dan de witte wijn erbij, tot het vlees net onder staat. Laat zachtjes gaar worden. Haal het vlees eruit, leg warm weg, kook de saus heel sterk in. Breng op smaak met nog wat peper en een beetje citroensap. Klein scheutje room, en serveer dat over het vlees. En dan naar buiten kijken, of je al voorjaarsvogels ziet, of je al sneeuwklokjes ziet, of je al narcissen ziet (ja, bij mijn buurvrouw zag ik ze, zoooo jaloers…), of je al sporen van het nieuwe jaar ziet. Want je eten smaakt naar voorjaar. Maak er maar gekookte sperzieboontjes bij. Dan is het perfect.

Nodig voor twee personen:

•2 varkensschouderkarbonades

•2 eetl salieblaadjes

•1 eetl rozemarijnblaadjes

•1 teen knoflook

•beetje grof zout

•roomboter

•glas witte wijn

•sap van halve citroen

•3 eetl room

•peper