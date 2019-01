Maak een motor-roadtrip over Route 66

16-daagse reis vol hoogtepunten

Vanaf Amsterdam vliegen we naar Los Angeles waar het 4000 km lange avontuur begint. U zult versteld staan van het afwisselende landschap. Ondanks de lange reis glijden de kilometers over bochtige wegen, uitgestrekte woestijnen moeiteloos weg.

We nemen Highway 1 naar San Francisco, waar we over de Golden Gate rijden met uitzicht op Alcatraz. We rijden de bergen in, door Yosemite Park over de Tioga Pass van 3.100 meter, om een dag later langs Death Valley naar Las Vegas te rijden. Extremere tegenstellingen zijn er niet. De gokstad biedt meer dan roulettetafels, iedereen kan zich hier vermaken.

Dan bent u pas halverwege en moet het mooiste nog komen: langs de Valley of Fire naar Utah, via Zion National Park naar de Grand Canyon. Daar gaat u met een heli dit natuurwonder bekijken! Daarna overnacht u aan de beroemde Route 66 en bezoekt u Jerome, een oud mijnwerkersdorpje met een ludiek museum. Van daaruit naar het beste van de Historic 66, langs het plaatsje Seligman over de beruchte Oatman Pass (kijk uit voor de ezels!).

We rijden naar Palm Springs, waar het wemelt van de Rolls Royces en golfbanen, om een dag later in bikerscafe Hells Kitchen een lekkere burger te eten en de laatste bochtige kilometers terug naar LA te nemen.

Heeft u er zin in? Kijk op usamotorreizen.nl, bestel de reisgids of kom naar Hoevelaken voor een persoonlijk gesprek.

Inclusief

• Vliegticket

• Speciaal voor Telegraaflezers: helivlucht over Grand Canyon

• Nederlandstalige reisleiding en -gids

• Bagagevervoer

• Transfers

• Overnachtingen in middenklassehotels o.b.v 2 pers. per kamer

• Parkeergeld hotels

• Huurmotor, vrije mijlen

• Reservemotor

• ZERO-Risk verz. hoge WA-dekking

• Gekoeld water (op de rijdagen)

Exclusief

• Voucher voor brandstof, nationale parken

• rijder $365, duo $75

• Helm, motorkleding

• Visumkosten

• Eigen uitgaven

• Optioneel: reisverzekering en 1-persoonskamer

Vertrek

mei tot oktober

Prijs Motorreis door de USA vanaf € 2.720 p.p.

Reserveren

Bel 033-2580791, mail info@usamotorreizen.nl of bezoek de site usamotorreizen.nl