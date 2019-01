Hier moet je zijn tijdens een bezoek aan Taipei!

Zeer Chinees, maar ook weer niet. Taipei verrast. Hello Kitty, heerlijke dumplings, sfeervolle oude straatjes en wenslampionnen. 48 uur is eigenlijk te weinig, maar Willem Schouten doet een poging.

SHOPPEN

Oude straatjes

Veel Aziatische metropolen verwaarlozen de eigen geschiedenis. Taipei niet. Er zijn diverse ’old streets’, Dihua is een van de leukste. Kruiden, gedroogde paddenstoelen, mysterieuze geneesmiddelen maar ook interieur, je kunt het zo gek niet bedenken.

Dihua Street

Nachtwinkel

Geen Aziatisch metropool kan zonder nachtmarkt. Taipei heeft er wel tien! Wij kiezen voor Ningxia (6). Je koopt er vooral prullaria, kinderen vissen er naar garnalen en iedereen eet goedkope hapjes. Een topsfeer, maar ook een beetje chaotisch.

Ningxia Road

"Hollandse ’demonen’ in beroemde tempel"

Nerdparadijs

Robots, drones, 3D-brillen, camera’s... Guanghua Digital Plaza (4) is het paradijs voor mensen met een tech-fetisj. Zes verdiepingen vol gadgets en elektronica én een aparte winkel met schaarsgeklede manga-poppetjes en Marvel-superhelden.

No. 8, Section 3, Civic Blvd

GENIETEN

Twee-eenheid

58 Bar en het direct naastgelegen sushibarretje vormen een heerlijke twee-eenheid op Kaifeng Street in het studentendistrict. De sushi is top en de biertjes en de sfeer bij de 58 Bar zijn evenmin te versmaden. Het bleef nog lang onrustig rond nummer 58.

No.58 Sec 2, Kaifeng Street

Dimsum-hemel

Taipei 101 is een van de hoogste gebouwen ter wereld. Maar de grootste rij staat er niet om naar de nok van de wolkenkrabber te gaan, maar voor de ingang van dimsumrestauant Din Tai Fung (5). Een uur wachten is standaard! Dan krijg je ook wat: de ’shao lom pau’ ontploft letterlijk in je mond.

45, City Hall Rd

Uitbundig

Voor een feestelijk etentje moet je in bbq-restaurant Kanpai! Yakiniku zijn. Je krijgt een potje kolen om zelf heerlijk gemarineerd vlees en vis te bereiden, maar de ambiance maakt het een aanrader. De sfeermaker vraagt Europeanen het hemd van het lijf, tot hilariteit van de locals.

No. 2-1, Lane 25, Nanjing West Road

Prima bar

Jap Jap Bikini Bar heeft zijn naam niet mee, want er zijn geen bikini’s te zien. Maar aangezien Taipei niet van leuke barretjes met prima betaalbare wijnen en bieren overloopt, zien we deze ’misleidende reclame’ over het hoofd. Maar uitbaatster Aida een fantastische gastvrouw.

No. 72-26, Section 1, Zhongxiao West Road

DOEN

Doe een wens

Wenslantaarns oplaten is in heel Azië een populair tijdverdrijf, maar in Taipei doen ze ook dat in de overtreffende trap. In de buitenwijk Shifen is er een hele industrie van gemaakt. Op elke zijde van de metershoge lantaarn word je geacht wensen aan familie, vrienden en vooral jezelf te zetten. Uiteraard komen die meteen uit nadat het ding de lucht in gaat.

Shifen, Pingxi district

Inkt en meer

In Taipei struikel je over de tatoeageshops. Van Japanse sleeves tot ’old school’-plakplaatjes en kunst op maat. De lokale inktmeesters beheersen alle genres. Bij Ibiza Ink (3) verkopen ze daarnaast bijpassende zonnebrillen en shirts.

No. 4, Ln. 33, Chifeng St., Datong Sistrict

Trap je een ongeluk

You Bike (1) heet het fietsenplan van Taipei met een Nederlands tintje. Want de duizenden voertuigen die in de hele stad geparkeerd staan, hebben een Hollands oranje frame. Roep even de hulp in van een Taiwanees om je aan te melden en je kunt je een ongeluk trappen door de drukke straten en smalle steegjes.

Demonen

Een groot bronzen beeld met twee demonen aanbidden die Nederlandse koloniale duivels moeten voorstellen. Van Sri Lanka tot Bali kun je de weerslag van ons rijke VOC-verleden aanschouwen, maar de Longshan tempel (2) in Taipei is een bijzonder voorbeeld. Blijkbaar hebben de Hollanders in de 17e eeuw een onuitwisbare indruk nagelaten.

No. 211, Guangzhou Street. Wanhua district

SLAPEN

Decadent

The Regent is ouderwetse chic op z’n Aziatisch. Er is zelfs personeel om je langs een afstapje van 20 centimeter hoog in de hotellobby te begeleiden. Bezoek ook het zwembad op het dak, een zeldzaamheid in Taipei. Het buffetrestaurant is absurd decadent. In de ochtend ligt er al gegrilde zalm en zwaardvis.

regenthotels.com

Hip

Midden in het studentendistrict ligt trendy driesterrenhotel PaPa Whale. Van buiten ziet het er inderdaad uit als een walvis, log en onooglijk. Maar de entree is heel sfeervol en dat geldt ook voor de kamers en de hotelbar.

No. 46, Kunming Street, Wanhua District.

Zo kom je er

Zowel KLM als China Airlines vliegt in ongeveer 12 uur non-stop naar Taipei. Eva Air vliegt drie keer per week, met een tussenstop in Bangkok. Let bij het nemen van een taxi in Taiwan op dat je de naam van het hotel ook in Chinese tekens hebt.