Na zeven jaar is het eindelijk weer tijd voor een compleet nieuwe generatie Porsche 911. Met enerzijds een hoger prestatieniveau, maar ook een lager verbruik, meer comfort en alle technologische snufjes om de moderne mens tevreden te houden. Op en rond het Circuit de Ricardo Tormo in Valencia hebben we uitgezocht of de nieuwe 911 ook de komende zeven jaar weer de benchmark voor sportwagens is.