Recept van de dag: spinazie met verstopte eieren

Nodig voor vier personen:

•800 gr spinazie

•1 eetl boter

•scheut room

•25 gr boter

•25 gr bloem

•3 dl hete melk

•snufje foelie

•115 gr geraspte gruyère

•4 eieren

•zout en peper

Bereiding:

Dus dan maar de oven op 200°C en de spinazie roerbakken. Even laten uitlekken als het erg vochtig is geworden. Beetje boter erbij, wat room, beetje nootmuskaat, beetje Italiaanse kruiden. Schep in een ovenschaal, maak er met een lepel kuiltjes in. Pocheer vier eieren. Leg die in de kuiltjes. Boter verwarmen, bloem erbij, laat even gaan, hete melk erbij, goed roeren, twee minuten koken, dan de foelie (!) en de gruyère erdoor.

Giet de saus over de spinazie en de eieren. Nog wat extra kaas er over. Tien minuten de oven in of tot het goudbruin is.

Van De Leckere neem je dan de 0.5% (dat is verwaarloosbaar) witbier voor in het glas. En heb je tijd om een aardappel te bakken? Tsjonge, wat lekker allemaal weer.