In dit Franse skigebied zijn de sneeuwcondities ideaal

De weergoden blijken ons zeer gezind bij aankomst in het Franse Alpendorp Les Gets. Er ligt een aardig pak sneeuw. Van daaruit maken we een toffe ‘skisafari’ naar de dorpen Morzine, Avoriaz en Châtel, waarbij onze bagage van hotel naar hotel wordt vervoerd en wij van resort naar resort zoeven. Tussendoor maken we een stop in Zwitserland voor een fijne lunch en passeren we de zwartste piste van Europa met een hellingspercentage van 90 procent. Overigens heeft deze licht gevorderde skiër deze ‘Zwitserse Muur’ niet bedwongen.

Het weer en de sneeuwcondities blijken zowel in Portes du Soleil als in het stukje Zwitserland ideaal om skiën weer op te pikken. Een stralend zonnetje en een strakblauwe lucht met temperaturen rond het vriespunt. Aan het einde van de dag worden de pistes wat ijzig, maar dat ligt meer aan het grote aantal wintersporters dat de poedersneeuw dan heeft weggeroetsjt.

Natuurlijk is er ook in Frankrijk soms lawinegevaar. Zo passeer ik een waarschuwingsbord met daarop een lawinegevaar van categorie 2: kleine lawines in bepaalde gebieden of grote lawines op geïsoleerde plekken. Maar dat is vooral een probleem als je offpiste gaat.

Volop skiplezier dus in Franse Alpengebied Portes du Soleil!