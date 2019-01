Deze compacte kilometervreters koop je voor €5.000

Occasionselectie

Alfa Romeo MiTo (2008 – ’18)

De MiTo is afgeleid van de Fiat Punto. Qua uiterlijk moet je net van de Alfa Romeo houden. Sportief om te rijden. Bij de versnellingspook zit de dna-schakelaar waarmee je de auto op jouw smaak kunt afstemmen. Achterin is de MiTo niet ruim, maar het model is uitsluitend leverbaar met drie portieren. Bij een autobedrijf in Oost-Souburg vinden we een keurig grijs exemplaar (2011, 176.000 km) voor € 4.950.

Citroën DS3 (vanaf 2010)

De DS3 is heerlijk eigenwijs en rijdt best comfortabel. Ook deze valt alleen met drie deuren te verkrijgen. De bagageruimte is net iets ruimer dan die van de concurrentie op deze pagina. Het aanbod tweedehands exemplaren is voor dit budget beperkt, maar via gaspedaal.nl stuiten we op de prachtige, tweekleurige (donkergrijs/donkerrood) ’So Chic’-uitvoering (2011, 179.000 km) voor € 4.995 bij een autobedrijf in Geesteren.

Volvo C30 (2006 – ’14)

De C30 is de ingekorte versie van de voormalige S40/V50. Tot en met de achterbank is de interieurruimte identiek, maar de C30 heeft drie in plaats van vijf portieren. Achterin kunnen ook volwassenen goed zitten. De Zweden kozen voor een hard onderstel, maar de C30 laat daarmee een sportieve rijstijl toe. De fijne voorstoelen gelden als pluspunt. Voor € 4.995 prijkt bij een autobedrijf in Wijchen een donkergrijze 1.6D (2008, 188.000 km).

Oordeel van de Wegenwacht

Alfa Romeo MiTo

De 1.3-liter dieselmotor van de MiTo kent twee euvels. Bij vorst weigert de kleine Alfa soms dienst. Vocht in de carterontluchting is dan bevroren waardoor de oliedruk niet klopt. De motor start niet uit zelfbescherming. Een slecht lopende krachtbron wordt meestal veroorzaakt door een vastzittende EGR-klep, te verhelpen met een stevige tik.

Citroën DS3

De dieselmotoren in de DS3 zijn heel betrouwbaar. Als steeds meer onderdelen niet werken en het acculampje knippert, probeert de auto te voorkomen dat de accu leegloopt. Een andere ’beveiliging’ is een motor die niet op het gaspedaal reageert. De remlichtschakelaar blijkt dan kapot en zonder remlichten de weg op is nu eenmaal een groot risico.

Volvo C30

Vocht in de zekeringkast achter het dashboardkastje veroorzaakt allerhande storingen. De oorzaak van een niet werkend contactslot schuilt in het slot zelf of in de daarmee verbonden zekeringen. De Wegenwacht lost het euvel voor je op. Vlak voordat de tank echt leeg is, gaat een Volvo bij wijze van waarschuwing alvast schokken en stoten!

Ons advies

Wij zouden voor de Citroën kiezen, met name omdat het de meest comfortabele van de drie is. Wel zo fijn als je veel kilometers maakt!

Kijk op www.anwb.nl/auto voor meer ANWB occasiontests.