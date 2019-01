Drinkt jouw konijn erg veel? Dit moet je doen

Piet Hellemans: „Vers eten, zoals het eten wat wij eten, maar ook vers gras, vlees en groenten bestaan voor zo’n 60-70% uit water. Het droogvoer dat wij aan onze dieren geven, bevat maar zo’n 5 tot 10% water. Dit geldt voor honden- en kattenbrokken, maar ook voor de korrels voor de konijnen eten.

Door het watergehalte terug te brengen, wordt het voer langer houdbaar en is het makkelijker en goedkoper om te vervoeren en op te slaan. Als je dieren minder vocht in het eten aanbiedt, moet er meer worden gedronken. Bij konijnen kunnen er (net als bij honden en katten) ook medische oorzaken zijn om meer te drinken zoals nier- of andere orgaanproblemen of blaasproblemen (blaasstenen, -poliepen of -ontsteking).

Om dit uit te sluiten, kunt u wat urine opvangen en dit laten onderzoeken door de dierenarts. Als een dier meer dan 10% van zijn lichaamsgewicht per dag drinkt, is dat verstandig.”

Vragen aan Piet? Mail dierenvriend@telegraaf.nl

Wie weet leest u het antwoord hier terug.