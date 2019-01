Zo klom Wendy (45) uit diep dal na faillissement

Naam: Wendy Stammis (45), Middenbeemster

Beroep: online business manager

Netto inkomsten: 3500 euro (betaalt zichzelf uit)

Vaste lasten: 2100 euro

Sparen: 700 euro

Toen & nu

„Samen met mijn partner had ik tot 2009 een eigen bedrijf, maar daar moesten we helaas mee stoppen. Het was een heftige en tegelijkertijd leerzame periode. Later ben ik voor mezelf begonnen als online business manager. Sinds een jaar doe ik dat samen met een collega.

We hebben elkaar bij een training ontmoet en we besloten na een keertje koffie drinken dat we allebei beter konden groeien als we de handen ineen zouden slaan. Dat bevalt heel goed, want we kunnen nu veel meer klanten bedienen. We wonen niet bij elkaar in de buurt, dus we werken virtueel samen.”

Budget

„Het eerste jaar na het faillissement van ons bedrijf hebben mijn partner en ik het financieel zwaar gehad. Soms hadden we amper genoeg geld om boodschappen te doen. Samen hebben we zes kinderen en we hebben hun spaarpotten weleens moeten omkeren. Toen we allebei weer een baan hadden, kwamen we uit het dal. Dan geef je ook weer makkelijk uit. Eén keer per maand gaan we samen uit eten en één keer per jaar een weekendje weg met z’n tweeën, dat willen we erin houden. In de zomer gaan we op vakantie met de kinderen. Verder sport ik bij een sportschool en loop al jarenlang hard. Een of twee keer per maand doe ik mee aan een hardloopwedstrijd. Inschrijven is best prijzig, dus dat tikt aan.”

Overzicht

„Ik gebruik zowel zakelijk als privé de Profit First-methode waarbij je je inkomsten over verschillende rekeningen verdeelt. Privé is 60 procent voor de vaste lasten en de boodschappen, 10 procent voor leuke dingen, 10 procent voor onvoorzien en nog een klein deel om een lening versneld af te lossen. Ik heb de methode ook aan de jongste drie kinderen uitgelegd: stop je zakgeld in verschillende spaarvarkens. Bijvoorbeeld eentje voor een reis, eentje voor een game, enzovoort. Dat werkt en ze vinden het nog leuk ook!”

Financiële misser

„Kort voordat we ons bedrijf kwijtraakten, zochten we een ander huis. Een flink huis voor ons en onze zes kinderen. Ik wilde ook aan huis gaan werken. Onze woning heeft twee jaar te koop gestaan, zonder succes. Uiteindelijk hebben we besloten om te gaan verbouwen. Een half jaar later ging de stekker uit het bedrijf. Toen zaten we met een groot huis en zonder vast inkomen. We konden er ook niet vanaf omdat het in die periode crisis was. We wonen er nog steeds en ik werk in ons kantoor aan huis.”

Duurste aankoop

„Dat is de woning waarin ik nu woon en werk. Mijn partner en ik kochten het in 2001 voor een veel te hoge prijs, bleek achteraf. Maar we hadden al heel veel huizen gezien en deze was het gewoon. De mooie locatie, de ruimte, het licht, de mogelijkheden... Eigenlijk de hele entourage sprak ons aan.”

Ik droom van...

„Financieel onafhankelijk zijn is mijn droom. Ik ben nu dingen aan het ontwikkelen om voor een passief inkomen te zorgen. Een topsalaris of een dure auto hoef ik niet. Wel wil ik ondernemers steunen die de wereld een beetje mooier maken en daarmee een normale boterham verdienen. Privé wil ik graag eens in de twee jaar met mijn grote gezin op vakantie kunnen, als cadeau aan de kinderen.”

