Recept van de dag: uiensoep

Ⓒ Hollandse Hoogte / EyeEm Mobile GmbH

Er zijn culinaire schrijvers en er zijn goden. Tot de goden behoort de Engelsman Nigel Slater. Met grote graagte lees ik al zijn boeken en het liefst zijn culinaire dagboeken. Daarin doet hij gewoon verslag van wat hij zoal eet en hoe hij het heeft gemaakt. Haha, ja, een beetje zoals deze rubriek. Hij beschrijft in “Keukendagboek” dat hij altijd heel veel last van tranen heeft bij het snijden van uien. Hij lost dat probleem op door ze te pellen en dan slechts eenmaal door te snijden, ze vervolgens met de open kant naar beneden in een ovenschaal te leggen, flinke klont boter erbij en in de oven op 200° C te roosteren.