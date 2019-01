We vliegen erop los: vliegschaamte bestaat alleen op papier

Dat blijkt uit cijfers van luchtvaartkoepel IATA en BSP Nederland, die bijhouden wat alle vliegmaatschappijen op de Nederlandse markt presteren, ongeacht de luchthaven van vertrek.

Door het vastgelopen overleg over groei op Schiphol en een ’overloop’ van vakantievluchten naar Lelystad Airport beweren actiegroepen, milieuorganisaties en sommige politici dat steeds meer Nederlanders tobben met een toenemende weerzin tegen vervuilende vliegreizen. Het tegendeel blijkt waar.

„Het is kolder dat de consument zich zou schamen om een vliegvakantie te nemen. Dat is slechts een heel kleine groep. In werkelijkheid vliegen we erop los. Dat blijkt ook uit onze eigen cijfers”, zegt voorzitter Frank Oostdam van reisbrancheorganisatie ANVR.

Bomvol

Zo zaten de vliegtuigen van KLM in 2018 bomvol. Er werden 4,5% meer passagiers vervoerd. „Een prestatie waar we als KLM-groep trots op mogen zijn”, zegt KLM-topman Pieter Elbers.

De vlieganimo wordt gestimuleerd door de enorme prijsconcurrentie, waardoor de koopjes ons om de oren vliegen. De ’werelddealweken’ van KLM leveren volgens directeur Nederland Harm Kreulen zo’n 10% extra boekingen vergeleken met vorig jaar. „Op één dag meer dan 20.000 tickets.” Ook Transavia meldt ’positieve ontwikkelingen’ over de kaartverkoop van de afgelopen weken. Exotische bestemmingen zijn steeds meer in trek.

De luchtvaart heeft ondanks de grote vraag echter te maken met een groeistop op Schiphol, mogelijk zelfs tot 2024 als het aan omwonenden en gemeenten ligt. Vrijdag komt oud-minister Hans Alders met zijn toekomstadvies aan de minister. Het lijkt erop dat er dan geen akkoord is in de omgevingsraad ORS.

Tegenoffensief

„Doodzonde. De luchtvaart haalt alles uit de kast om duurzamer en stiller te vliegen. Dan is het onacceptabel als er geen groei meer mogelijk is in Nederland. Mensen willen nu eenmaal reizen. Daar kan het geschreeuw van een handjevol actievoerders niets aan veranderen. Wij lanceren in het bedrijfsleven nu een tegenoffensief”, aldus Oostdam.

Bewoners rond Schiphol willen pas op de plaats, „totdat alle puntjes op de i zijn gezet en er duidelijke afspraken zijn gemaakt over de voorwaarden voor groei, inclusief herrienormen en veiligheid, die wettelijk zijn vastgelegd.” Dat vinden ook overheidsbestuurders, omdat die huizen willen bouwen, desnoods bij start- en landingsbanen.

„Voor groei na 2020 is het van belang dat het regeerakkoord wordt nagekomen”, zegt een KLM-woordvoerder. Afgesproken is dat vliegmaatschappijen verder kunnen groeien op Schiphol en deels op regionale luchthavens. Dat is al de helft minder dan waar zij door investeringen in bijvoorbeeld stillere vliegtuigen recht hebben. Daarnaast moesten ze nog een vliegtaks van 200 miljoen euro slikken, naast een lawaaiheffing die Schiphol in rekening brengt.

Oostdam, maar ook KLM en Schiphol, vinden dat de regering die opbrengsten moet gebruiken voor een duurzaamheidsfonds.