’Zuid-Afrika is mooi en de mensen zijn leuk’

Jaarlijks gezinsuitje

Wie: Dineke (25) en Gerrold (22)

Gaan naar: Gran Canaria

Accommodatie: hotel

Tijd: 5 dagen

Reden: op bezoek bij ouders

Dineke: „Onze ouders vieren vakantie op Gran Canaria en mijn broertje en ik gaan bij ze op bezoek. Het is traditie geworden om elk jaar iets te doen met ons gezin.

Buiten dit uitje om gaan we zeker ook op reis, maar meestal is dat één keer per jaar en dan niet samen. Gerrold en ik wonen ook allebei op onszelf, dus dan is het extra leuk als we weer eens met z’n allen bij elkaar zijn.

We kiezen wel steeds een andere bestemming, hoor. We zijn in Amsterdam geweest en een keer een weekendje naar Düsseldorf. Maar nu dus lekker naar de zon.

Onze vader en moeder zitten er in totaal zo’n twee weken en wij vijf dagen. Zij gaan vaker die kant op, maar wij zijn er allebei nog nooit geweest. We hebben gehoord dat het er nog heel goed weer is, best warm.

Heel veel plannen hebben we niet. We gaan in elk geval aan het zwembad liggen, uit eten, gezellig een wijntje met elkaar drinken en shoppen. Veel shoppen! We doen niet heel toeristische of culturele dingen, want daar hebben we de tijd nu niet voor.

Het is gewoon fijn om een beetje uit te rusten. Ik werk zelf als schoonheidsspecialiste, dus december was een extra drukke maand voor mij!”

Terug naar Nederland

Wie: Piet de Wildt (52) en Linda Vernout (51)

Terug uit: Zuid-Afrika

Accommodatie: bij vrienden

Tijd: 3 weken

Reden: emigreren

„Zuid-Afrika is waanzinnig mooi en de mensen zijn superleuk. Echt een aanrader. Vooral in een huurauto rijden langs de kust van Durban naar Kaapstad is prachtig.

Maar het mooiste uit Zuid-Afrika is natuurlijk Linda, mijn toekomstige vrouw. We hebben elkaar in 1995 in Nederland ontmoet toen haar vriendin met mijn broer trouwde.

Wij waren destijds allebei getrouwd en hadden jonge kinderen. Linda woonde eerst hier met haar toenmalige Nederlandse man, maar ging twee jaar na onze ontmoeting met hem terug naar Zuid-Afrika. Een jaar geleden nam ik contact met haar op omdat ik in scheiding lag en op vakantie naar Zuid-Afrika wilde. Het land trok me altijd al ik dacht dat zij me vast kon vertellen wat ik het beste kon doen. Ze was intussen ook gescheiden.

Ik mocht bij haar logeren en we werden verliefd. Daarna ging het heel hard. Afgelopen jaar zijn we allebei regelmatig heen en weer gegaan. Nu gaan we ons voorlopig hier vestigen. Ik heb een bedrijf en Linda wilde ook graag weer in Nederland wonen. Misschien dat we ooit toch weer die kant op gaan, maar voor nu is het goed zo. Linda heeft alles daar verkocht en we hebben hier een huis. Bijna al haar kinderen komen hiernaartoe.”