Pillen voor daklozen

Op advies van een arts die zij kent, stuurde de oud-verpleegkundige de kleine maar heilzame voorraad naar een daklozenopvang in Rotterdam, in een stevige maar anonieme envelop.

„Mijn man had ze niet nodig, het bleek niet het juiste antibioticum dat de apotheek had meegegeven”, zegt Ingrid. „Ze waren dus nieuw, onaangebroken. De doosjes zaten nog dicht, er was helemaal niets mis mee. De apotheek wilde ze niet terug, bij het centrum voor daklozen waren ze er blij mee. ’Komt altíjd van pas!’ zeiden ze aan de telefoon toen ik ze benaderde of ze die tabletten wilden hebben.”

Zinvolle suggestie van die dokter. Deze antibiotica ontsnapten zo aan de verbrandingsovens van de afvalvernietiging in Rijnmond.

Velen van u storen zich flink aan de forse medicijnverspilling, merk ik. Na mijn column ’Waanzinnig pillenoverschot’ van eind november blíjf ik reacties ontvangen van mensen die ontgoocheld terugkeren van een apotheekbezoek. Daar wilden zij hun ’tweedehands’ medicatie inleveren… die vervolgens toch in rook zou opgaan, werd hen gezegd.

Ook oud-doktersassistente Anneke loopt als medicijngebruiker bij de apotheek tegen een muur op. „Als ik vraag om voor slechts veertien dagen aan me mee te geven, krijg ik vaak het antwoord: ’Nee. we mogen niet knippen in recepten, het is al gedeclareerd bij de zorgverzekeraar, de dokter schrijft het voor’. Hier kan echt veel worden bespaard.”

Medicijnverkwisting is ook Monique een doorn in het oog. „Ik heb er jaren geleden al over geklaagd bij mijn manager”, schrijft ze. „Ik werkte toen in een verpleeg- en verzorgingshuis. Vuilniszakken vol goede, dure medicijnen werden zomaar weggegooid!”

Gaston van de Weijer, apotheekhoudend huisarts te Oud-Vossemeer, is voorstander van hergebruik. Dat kan veilig, vindt hij. „Het argument dat pillen niet in de juiste conditie worden bewaard (zoals apothekers nog altijd beweren – RS), is maar ten dele waar. Het zijn de insulines die in de koelkast moeten worden bewaard en bijvoorbeeld ook de vitamine B12-injecties, bepaalde oogdruppels of morfine voor in de pomp.”

Het overgrote deel van de geneesmiddelen, zo stelt Van de Weijer, ligt gewoon thuis in de kast op kamertemperatuur en kan veilig worden hergebruikt. „Vroeger kwamen de pillen uit een grote pot en wist je inderdaad niet wat ermee was gebeurd. Nu zijn pillen per stuk in blisters verpakt; er kan dus weinig mee gebeuren.”

De bewering van apothekers dat ze na aflevering van het medicijn niet voor kwaliteit en veiligheid kunnen instaan, is dan ook enigszins achterhaald.

