In dit hotel in Gent voel je je direct thuis

Een receptie vinden ze bij het Pillows Grand Hotel in Gent niet fijn. Wie gasten ontvangt, houdt de formaliteiten zo kort mogelijk. Daarom vraagt de portier je bij de entree alleen je naam en de autosleutels. De koffers worden naar de kamer gebracht en de auto in de garage geparkeerd.

We mogen door naar de huiskamer op ’het eerste verdiep’, zoals ze in Vlaanderen zeggen. We beklimmen een iconische wenteltrap, tussen ionische zuilen, versierd met bladgoud.

Het Pillows is gevestigd in een statig pand uit 1724, het oude woonhuis van baron Olivier de Reylof. Voorbij de keuken worden we verwelkomd met een hapje en een drankje. Dé manier om ons direct thuis te laten voelen. De kamers met drie meter hoge deuren en de Louis Quatorze-stijl geven je het gevoel op bezoek te zijn bij de baron. Het klassieke parket met visgraatmotief doet er nog een schepje grandeur bovenop.

Voor haastige mensen is er een ’breakfast-to-go’, met een beker koffie en een croissant. Heb je meer tijd, dan kies je voor een gigantisch ontbijtbuffet of een uitgeserveerd ontbijt.

Het hotel telt 157 kamers. Wij hebben een rustige kamer in de middelste categorie met een lekker bed. In de moderne badkamer vinden we heerlijke luchtjes en een verwarmde spiegel naast de tweepersoons-inloopdouche.

De geest van baron Reylofs waart nog altijd rond in een omgeving vol ouderwetse pracht en moderne geneugten. Zoals de spa in het oude koetshuis en de espressobar naast de klassieke ingang. Daar vinden we ook LOF restaurant, modern ingericht, misschien zelfs een beetje kil. Dat wordt gecompenseerd met heerlijke sterrengerechten naar het gastrobarconcept van Ron Blaauw. Het adellijke verblijf heeft haar charme behouden, maar is met de tijd meegegaan. Dat voelt goed.

In ’t kort

Interieur

Ouderwetse grandeur met eigentijdse flair en trendy horeca in rustige kleuren

Ligging

Midden in Gent, op 500 meter van het historische centrum

Service

Warm, vriendelijk en deskundig

Praktisch

Perfecte ligging, valetparkeren, uitstekende horeca.

Kamers vanaf €195, inclusief ontbijt.

Meer info: pillowshotels.com/ghent/nl

Bekijk ook: Dit vijfsterrenhotel in Venetië is perfect voor een romantische stedentrip