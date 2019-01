Lamborghini Huracán Evo: eindelijk een vechtstier

De Lamborghini Huracán Evo heeft meer pk’s door de Performante-motor én vierwielsturing als belangrijkste nieuwe wapens om de concurrentie van Ferrari en McLaren op de horens te nemen. En om zijn eigen blazoen op te poetsen, want de Huracán was niet bepaald de spannendste Lamborghini om te rijden. Autovisie-testredacteur Peter Hilhorst test de Huracán Evo in het kunstlicht op het Formule 1-circuit in Bahrein. Is dit een Huracán Performante light?