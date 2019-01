Recept van de dag: preisoep

Nodig voor vier personen:

• 3 flinke preien

• 3 flinke aardappels

• 1 l bouillon

• handvol kaaskorsten

• 6 eetl geraspte oude boerenkaas

Bereiding:

Eerst de prei snijden en wassen. Ja, zelf doen. Niet het groen. Wel het wit en geel. Snijden met een heel scherp mes. Vlijmscherp. Weet je wat, probeer het eens. Snij een paar stukjes met een scherp mes en dan met een bot mes. Moet je die vreselijke modderlucht ruiken! Doe de prei met de boter in een hoge pan met dikke bodem. Deksel erop. Door het aanhangend vocht smoor je de prei. Doe de aardappels bij de gare prei.

En dan komt het: hij doet er kaaskorsten bij en bouillon. Want Slater bewaart Parmezaanse kaaskorsten omdat die geweldig smaak afgeven. Lieve Nederlanders, onze eigen oude boerenkaas is net zo goed als parmezaan. Dus je snijdt gewoon een paar kaaskorsten af en die doe je erbij.

Laat 40 minuten pruttelen. Haal de kaaskorsten eruit. Zit er nog kaas aan, dan mag dat in de soep. Nog wat zout, nog wat peper, alles in de blender. Serveer met een paar lepels geraspte oude kaas er over. Maak af met wat fijngesneden peterselie. Ja, het is nog koud, dus een stout erbij. Jopen, Extra!