Hoe handig zijn die slimme radiatorknoppen nou echt?

’Het lijkt erop dat u niet thuis bent...’ Even wennen, dit bericht op mijn telefoon. Ik weet toch dat ik niet thuis ben?

Maar dan zie ik wie de afzender is: de app die mijn slimme radiatorthermostaat (de verwarmingsknop) aanstuurt die ik niet lang geleden in mijn werkkamer op de radiator heb geschroefd.

Slimme thermostaten boeien me al een hele tijd. Ten eerste omdat het intelligente apparaten zijn die vanaf elke plek zijn aan te sturen en het comfort in huis kunnen verhogen, maar zeker ook omdat alle leveranciers beloven dat je minimaal dertig procent op je stookkosten kunt besparen. Dan wordt het heel interessant.

Omdat ik geen thermostaat in mijn met stadsverwarming verwarmde huis heb en een warmteafsluitklep laten installeren momenteel even te ver gaat, kies ik voor de simpele optie: slimme radiatorknoppen. Oude knop eraf, slimme knop erop.

"Waarom verwarmen als het niet nodig is of als je er niet bent?"

De installatie verliep niet vlekkeloos. Spannend om iets, in dit geval een thermostatische radiatorkraan, van de radiator af te draaien zonder dat het water eruit spuit. Nooit geweten dat dat zomaar kon. Jammer genoeg paste een van de vele meegeleverde adapters niet op mijn radiator. Teleurstellend als je volop in de installatie zit. Een paar dagen later was de correcte adapter binnen en kon ik verder.

Een wifi-netwerk thuis is een vereiste. Zowel de Tado- en Netatmo- als de Devolo-knop (die je allemaal ook met de hand kunt bedienen) moet kunnen praten met de apps die ze aansturen. Tado gebruikt een simpele internetbridge ter grootte van je pink die je ergens aan een netwerkstekker moet pluggen, Netatmo een meegeleverde relay die in een stopcontact moet en bij Devolo is de Home Control Centrale noodzakelijk.

Eenmaal aan de praat via een simpele installatie kun je je uitleven. Per kamer bepaal je wanneer het er warm moet zijn. Zelfs beter dan een centrale thermostaat die de huiskamer als meetpunt heeft.

De knoppen detecteren open ramen en zetten de verwarming vanzelf uit of reageren op de weersverwachting, huidige zonnestraling of aan- en afwezigheid van de bewoners. Waarom verwarmen als je er niet bent of als het niet nodig is? Als ik de hele dag op mijn werkkamer zit, mag het op andere plekken in het huis best wat koeler zijn.

Wat ook lekker is? ’s Ochtends de badkamer inkomen die al op temperatuur is. Niet alles hoeft in het teken van energiebesparing te staan... Voor mij is de knop om!

In ’t kort

Plus

Comfort. Energiebesparing. Eenvoudige installatie.

Min

Niet alle knoppen passen. Devolo heeft home centrale (€ 170) nodig.

Waardering

✭✭✭✭

Prijs

• Devolo € 70

• Netatmo € 179 (2 knoppen)

• Tado € 74.