Schoonmaaktips van Zamarra: twee manieren om kaarsvet uit houten tafel te verwijderen

Kaarsvet

B. Telgenkamp: „Een grote plens kaarsvet is gemorst op mijn tafel van onbehandeld oeroud teakhout. Ik heb er keukenrolpapier op gelegd en ben er met een heet strijkijzer overheen gegaan. Volgens mij is het kaarsvet er nu juist ingetrokken!”

Zamarra: „U kunt een sopje van groene zeep gebruiken. Mocht dit niet voldoende helpen, dan kunt u proberen om de tafel licht op te schuren met schuurpapier. Let op: gebruik een fijne korrel zoals 220.

Vaak zijn de vlekken in een teak tafel redelijk oppervlakkig en verwijdert u de vlek met schuurpapier alsnog. Dit omdat er in teakhout een beetje vet zit dat de vlekken aan de oppervlakte houdt. U zult zien dat de lichte plek die u met het schuurpapier heeft veroorzaakt, snel weer wegtrekt.”

Aquarium

Joke vraagt: „Hoe krijg ik alg van mijn zandstenen uit het tropisch aquarium? Schoonmaakmiddel gebruiken is niet oké.”

Zamarra: „Schoonmaakmiddel is inderdaad niet goed in een aquarium. De veiligste manier is afborstelen met een harde borstel onder stromend water.

U kunt eventueel ook een elektrische schoonmaakborstel gebruiken om het poetsen wat meer kracht bij te zetten. ”

