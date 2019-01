„Een jaar of zeven was ik toen ik mijn eerste zeilmeters maakte in een 16m2-boot. Mijn zeven jaar oudere broer zeilde veel en ik keek het kunstje van hem af. Ik werd lid van de waterscoutinggroep in Dordrecht en gaf jarenlang leiding aan de zeeverkenners in Willemstad. Ik noem dat de mooiste carrière van mijn leven. Aan de ene kant omdat het zo leuk was om jeugd te leren zeilen en spelenderwijs maatschappelijke vaardigheden bij te brengen, aan de andere kant omdat er blijvende vriendschappen zijn ontstaan. Met een klein groepje zeil ik nog regelmatig.

Ik heb jaren gevaren in een door mijn vader ontworpen en gebouwde boot. Hij was ingenieur en met varen had hij weinig, maar ontwerpen vond hij des te leuker. Zijn ontwerp had een zogenoemde A-mast, wat oneerbiedig de boortoren werd genoemd. Een bezienswaardigheid!

Ik heb ook een tijdje geen boot gehad, maar toen ik een Ranger 22ft – sportief en spartaans – van een overleden maat had overgenomen, ontdekte ik de lol weer.

Mijn vrouw Jessica en ik besloten samen op zoek te gaan naar een groter schip. Kijken werd een nieuwe hobby. Omdat ik seizoenshavenmeester ben, zag ik van alles voorbijkomen. Die haven was één grote snoepwinkel. In de zomer van 2017 zag ik een Jeanneau Melody binnenvaren en wist ik het. De eigenaren wisten een andere Jeanneau te koop staan. Een schip met een mooi, breed en vlak dek waarop ik me met mijn 1.92 meter goed kan bewegen. Een grote kuip, om fijn en veilig met z’n allen te vertoeven. Zwaar getuigd, genoeg comfort en nostalgisch: veel hout en de navigatiehoek is net een museum. Veertig jaar, maar destijds zijn tijd vooruit en dus verrassend snel. We liggen dicht bij Zeeland, een fantastisch vaargebied. Op het water vertoeven heeft iets magisch. Zomaar ergens voor anker gaan of juist de gezelligheid van plaatsjes opzoeken.”

Eigenaar

Marcus Leguijt (58), casemanager verzuim

Bootmerk en -type

Jeanneau Melody

Werf (gebouwd bij)

Jeanneau, 1978

Motor

Yanmar 2QM20H diesel 25pk

Geschatte waarde

15.000 euro

Mooiste reis

„Weekje Zeeland.”

Toekomstplannen

„Meer op zee varen.”