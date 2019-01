Filmrecensie: ’Vals’ ✭✭✩

In grote lijnen lijkt deze boekverfilming op de doorsnee-slasherfilm: vier meiden gaan een weekendje weg naar een afgelegen vakantiehuis, waar ze langzaam maar zeker voor hun leven moeten vrezen. Toch veranderen de dames nu eens niet direct in rondrennend slachtvlees. En dat werkt eerst nog redelijk.

De poppen zijn aan het dansen wanneer een van de meiden na een zuipavond verdwijnt. Waren het soms die onbekende jongens, of misschien de griezelige pompbediende? Of schuilt het gevaar juist binnen hun eigen vriendenclubje? Het onderlinge wantrouwen zorgt voor spannende momenten tussen hoofdrolspelers Abbey Hoes, Olivia Lonsdale, Romy Gevers en Holly Mae Brood.

Jammer genoeg slaat Vals daar met zijn tweede helft in door. In paniek kun je domme dingen doen, maar in dit geval gaat dat wel erg ver. Vervolgens moet een lange reeks flashbacks nog voor een emotionele wending met boodschap zorgen. Het is allemaal te geforceerd. Regisseur Dennis Bots, die eerder de goedbezochte kinderhorror Anubis en de Wraak van Arghus maakte, heeft ditmaal zichtbaar moeite om een publieksvriendelijke nagelbijter ook geloofwaardig te houden.