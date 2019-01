Filmrecensie: ’Werk ohne Autor’ ✭✭✭✭

Hij doet er in Werk ohne Autor, losjes gebaseerd op het leven van schilder Gerhard Richter, een schepje bovenop. Hij smeert het verhaal uit over een langere periode, waarin zowel de Tweede - als de Koude Oorlog het canvas kleuren. Bovendien is deze, opnieuw voor een Academy Award genomineerde titel een filosofische zoektocht naar ware kunst en naar waarheid in het algemeen.

Als klein jochie leert Kurt van zijn tante Elisabeth dat alles wat waar is, mooi is. Hij moet dus nooit wegkijken, hoe graag hij ook zou willen. Als zijn schizofrene tante in het kader van een gruwelijk Sonderprogramm van de nazipartij wordt afgevoerd, houdt hij zijn kinderhandje als filter voor zijn ogen. Iets wat hij later in zijn werk als kunstenaar zal blijven doen om te toetsen wat hij nou écht ziet.

Het gros van de ruim drie uur durende film speelt zich af na ’45. Op de kunstacademie ontmoet Kurt (Tom Schilling) een nieuwe Elisabeth (Paula Beer), op wie hij verliefd wordt. Als in een Griekse tragedie, blijkt deze Elisabeth de dochter van de SS-gynaecoloog die zijn tante tot de gaskamer veroordeelde.

Sebastian Koch zet deze professor Seeband met ijzingwekkende precisie neer. Seeband, die zijn beroep na de oorlog gewoon kan blijven uitoefenen, is niet onder de indruk van zijn getalenteerde schoonzoon. Hij gaat onvoorstelbaar ver om een en ander te voorkomen. Hoewel de zoektocht van Kurt via zijn kunst naar zijn eigen identiteit bondiger had gekund, voelt Werk ohne Autor vooral vanwege Koch nooit als een beproeving van het zitvlees.