Filmrecensie: ’Dragon Ball Super: Broly’ ✭✭✭

Net als bij Pokemon draait alles bij het net iets oudere Dragon Ball om duelleren. Geestelijk vader Akira Toriyama creëerde de originele manga in 1984 binnen het subgenre van de ’shounen’, dat zich vooral richt op jongetjes van alle leeftijden. Vijfendertig jaar later is dat bij Dragon Ball Super: Broly nauwelijks anders. Ook inhoudelijk: vrouwelijke personages moeten met een lampje worden gezocht en spelen nauwelijks een rol van betekenis.

In plaats daarvan draait vrijwel alles om mannelijke strijders, met in punten uitgedrukte slagkracht. Zij geven zich keer op keer over aan flitsende confrontaties. Vol close-ups en ’freeze frames’, waarbij de actie wordt stilgezet en we even naar een enkel plaatje uit een stripboek lijken te kijken. De animatie is kleurrijk, sterk gestileerd, een beetje retro en ook nogal lawaaiig. Daar moet je van houden.

Ook het verhaal – dat de oorsprong belicht van superschurk Broly – is met name leuk voor ingewijden. Die maakten in de tv-serie Dragon Ball Super (2015-2018) al kennis met diens ongekende macht. Broly’s rasgenoten Goku en Vegeta – kort voor de vernietiging van hun planeet op aarde neergestreken – moeten in de film nu alles op alles zetten omdat Broly hun nieuwe thuis bedreigt. En ja, dat wordt dus samen knokken. Vaak en lang.