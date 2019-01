Filmrecensie: ’The hate U give’ ✭✭✭✭

Amendla Stenberg schittert in de film als Starr, een tienermeisje uit een zwarte achterstandswijk die door haar ouders naar een overwegend blanke school wordt gestuurd en daardoor een soort dubbelleven leidt. Zij is door haar vader zorgvuldig geïnstrueerd hoe zij zich moet gedragen als zij wordt aangehouden door de politie. Maar als zij na een feestje meerijdt met een vriend, blijkt deze Khalil (Algee Smith) dat traditionele praatje onder zwarte gezinnen in Amerika minder serieus te hebben genomen. Met fatale gevolgen.

Voor Starr is wat er gebeurt traumatisch. Ook beginnen haar gescheiden levens steeds meer door elkaar te lopen door de rechtszaak die volgt. Vooral de uitstekende cast brengt dat verhaal tot leven. Waarbij het overigens niet alleen draait om schietgrage politieagenten, onderhuids racisme en een overvloed aan wapens. De film bekritiseert tevens de gewelddadige zwarte gangstercultuur, die deels voortvloeit uit armoede en een gebrek aan kansen. The hate U give onderstreept zo de boodschap van de ‘Black Lives Matter’-beweging, maar durft tevens in de spiegel te kijken om meer wortels van het probleem bloot te leggen.