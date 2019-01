Filmrecensie: ’Serenity’ ✭✭

Regisseur Steven Knight heeft een zwak voor knappe knakkers in de penarie. Na Jason Statham in Hummingbird en Tom Hardy in Locke, is het nu Matthew McConaughey die flink mag zweten in Serenity. Zo erg zelfs, dat de film bij vlagen meer doet denken aan een ’wet T-shirt contest’ dan aan een serieuze thriller.

Als Dills voormalige vriendin (Anne Hathaway) opeens voor zijn neus staat, moet hij die illustere joekel van een tonijn even laten voor wat-ie is. Een wanhopige ex die bescherming blieft tegen haar gewelddadige nieuwe echtgenoot (een prima gecaste Jason Clarke) gaat voor. Dill probeert overeind te blijven en tracht niet te veel toe te geven aan zijn ellendige verleden of aan het gemis van zijn zoontje. Intussen wordt de wereld om hem heen steeds vreemder. Is het de alcohol of zijn er andere krachten die met de grenzen van zijn realiteit spelen?