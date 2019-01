Huilende Bugatti-liefhebber Jean Prick overleden

Prick, fotograaf van beroep, verscheen op tal van auto-evenementen. Waar Bugatti was, was Prick. Later liet hij zich vergezelen van zijn Bugatti 57, die hij van zijn vader erfde. Hij zei in het programma van Showroom dat hij er alles voor over had om ooit een Bugatti te kunnen bezitten. Zelfs het verkopen van zijn vrouw behoorde tot de opties, zei de geëmotioneerde Jean destijds. Prick ademde Bugatti. In zijn huis had de autofreak zelfs een pot staan met daarin aarde die hij had meegenomen van Bugatti’s fabrieksterrein in het Franse Molsheim.

De liefde voor Bugatti nam Prick over van zijn vader Guillaume, die 'de Paus der Bugatti's' werd genoemd. De familie had meerdere Bugatti’s in haar bezit en zo raakte Jean - die niet toevallig naar de zoon van Ettore Bugatti was genoemd - besmet met het Bugatti-virus. Prick beschreef de Bugatti’s als “de superauto’s van de wereld”.