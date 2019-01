Recept van de dag: bruine bonensoep van Elly Lepolder

Ⓒ Frank van der Vleuten

Het begin is er. De eerste bruine bonenrecepten zijn binnen. Grappig, ik vraag of jullie recepten voor bruine bonen weten en iedereen stuurt me bruine bonensoep-recepten. We kunnen toch wel wat meer doen dan er alleen maar soep van maken? Graai nog eens in dat culinaire geheugen? Nu het recept van Elly Lepolder.