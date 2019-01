Internationale pindakaasdag: zo maak je de lekkerste pindakaas

Nodig:

400 gram pinda

1 eetlepel kokosolie (zonnebloemolie of olijfolie mag ook)

Indien gewenst: snufje zeezout (mini theelepel)

Indien gewenst: je favoriete combinatiesmaak, bijvoorbeeld sambal of hagelslag

Bereiding:

Stap 1: De pinda’s

Helaas zijn de lekkerste pinda’s voor het pindakaas maken, zogenaamde runner type (hele kleine pinda’s), zeer moeilijk te verkrijgen. Je hebt kans dat een notenspeciaalzaak deze heeft maar zelfs daar is het lastig. Als je er toch bent vraag dan ook om ongebrande pinda’s, dan heb je de ultieme basis voor de lekkerste pindakaas te pakken.

Stap 2: Het roosteren

Ongebrande pinda’s mag je 16 minuten op 180 graden branden, op een vlakke bakplaat. Iets korter of langer kan, hangt er vanaf hoe donker gebrand je lekker vindt, experimenteer hier mee. Normale pinda’s die al gebrand zijn mag je evengoed nog even 5 minuten op 180 graden op een bakplaat nabranden, meestal zijn ze licht gebrand. Het geeft een lekkerdere smaak als ze vers gebrand zijn. Zelf vinden wij donker geroosterd het lekkerst. Let op, haal ze er tijdig uit want ze garen zeker nog 5 minuten na en worden dus ook nog donkerder / gebrander.

Stap 3: Het malen / blenden

Als je thuis een vijzel hebt kun je de pinda’s echt volledig malen, dan is de pindakaas super smooth. Bij het blenden of in de keukenmachine heb je eigenlijk allemaal minuscule stukjes pinda maar dat is ook heel lekker. Voeg in dat geval eerst de olie en eventueel het zout toe, dan geleidelijk de pinda’s. Maal de pinda’s tot het een volledige egale massa is, in de keukenmachine of blender zal dit ongeveer 7 minuten duren.

Stap 4: Het mengen

Wil je nog een ingrediënt toevoegen? Dan is dit het moment! Roer het er goed doorheen en bedenk dat veel ingrediënten bij elkaar het over het algemeen niet lekkerder maken. Net als teveel van 1 ingrediënt. Probeer beetje bij beetje of het nog lekker is.

Over De Pindakaaswinkel

De Pindakaaswinkel in Amsterdam verkoopt tientallen verschillende soorten pindakaas: met koffie-, rum/rozijn- of cranberrysmaak. Adres: Czaar Peterstraat 169, Amsterdam