’Skihelm vaste prik op de piste’

Skiën is leuk, maar een ongeluk zit in een klein hoekje. Dat houdt u altijd in het achterhoofd bij een wintersportvakantie, zo blijkt uit de reacties. Goed om te lezen dat u zo veilig mogelijk vakantie viert.

Wie met de auto naar de skigebieden vertrekt, bereidt zich voor op pech en lange files. Zo schrijft Corné van Winden dat hij zich goed vermaakt in Oostenrijk, waar veel wegen door zware sneeuwval op het moment van schrijven onbegaanbaar zijn. Van Winden sloeg het advies om niet naar Oostenrijk te gaan in de wind, maar bleef bewust goed op de hoogte van de verkeerssituatie.

Ook Wim Mekking die volgende week naar Zwitserland vertrekt, wil niet voor nare verrassingen komen te staan. „De dag voor vertrek oefen ik alvast met de sneeuwkettingen omdat het zo lastig is om ze in de sneeuw om te leggen”, schrijft hij. „Ook neem ik gele hesjes en genoeg eten mee in de auto.”

Hoe zit het met de veiligheid op de piste? De meesten van u dragen altijd een skihelm. Pauline Zwart doet dat sinds drie jaar.

„Voorheen vond ik dat een beetje onzin, maar op aandringen van mijn kinderen ben ik hem toch maar gaan dragen. Nu wil ik niet meer zonder. Je vóelt je ook veiliger met helm op.” Marcel en Astrid laten weten „natuurlijk niet” offpiste te gaan. „De geprepareerde pistes zijn er niet voor niets. Wij zijn geen durfallen. Wij willen gewoon lekker skiën en van de natuur genieten.”

Wilde tijd

Als twintiger werkte ik jarenlang als ski- en snowboardlerares. Een wilde tijd waar ik met veel plezier, maar ook schaamte op terugkijk. Elke avond tot in de vroege uurtjes stappen om vervolgens ’gewoon’ om negen uur weer les te geven.

De alcohol was nog volop aanwezig in mijn lijf en een helmplicht was er nog niet... Inmiddels ben ik een verantwoordelijke moeder en ski ik alcoholvrij mét helm. Verstand komt met de jaren, zullen we maar zeggen.

K. Verkijk

Fijne vakantie

Ondanks alle waarschuwingen voor noodweer ben ik afgelopen zaterdag met vrienden vertrokken naar het Oostenrijkse Saalbach. Wij zijn daar zonder grote problemen aangekomen. Wel hebben we alle verkeersinformatie goed in de gaten gehouden. We hebben geen spijt dat we zijn gegaan, want we vermaken ons super.

Corné van Winden

Goede voorbeeld

Ik draag nooit een helm. Toen ik 40 jaar geleden begon te skiën, droeg niemand er een. Ik vind het goed dat een kinderhelm soms verplicht is en dat ouders ze dragen om het goede voorbeeld te geven. Ik doe rustig aan en heb er veel plezier in.

Wim Mekking

Auto nakijken

Wij zorgden er altijd voor dat de auto helemaal in orde was als we met de auto op skivakantie gingen. Wij keken alles wel drie keer na en namen altijd sneeuwkettingen mee. Dachten vooraf ook na over een alternatieve route naar onze vakantiebestemming, mocht dat vanwege slecht weer of files nodig zijn.

Leo Verkerk

Helm vaste prik

Als we gaan skiën, staat veiligheid voorop. Een helm is vaste prik. Mijn man die goed en hard kan skiën, draagt ook een rugbeschermer. Drinken doen we niet als we nog naar beneden moeten. Verder let ik goed op de mensen om me heen. Zie ik een groepje klungelen, dan zorg ik dat ik daar zo snel mogelijk vandaan kom. Ongelukken gebeuren vaak door mensen die niet weten wat ze doen.

K. Barneveld

Opgeladen gsm

Ik neem geen onnodige risico’s. Zo ga ik niet offpiste, draag ik een helm, heb ik een opgeladen telefoon bij me en ga ik met meerdere mensen op pad.

Herman ten Velde

