Herinnert u zich deze verdwenen beroepen nog?

Ongelooflijk, wat zijn er veel verdwenen beroepen in Nederland! Ik ben echt bedolven onder de reacties.

Neem de bruggentrekkers, mannen die met een lang touw met een haak eraan zware karren over de brug trokken. De vader van inzender John Schoute heeft Alzheimer, maar het lied De bruggentrekker kent hij nog steeds uit zijn hoofd!

Ria Zwarts attendeert mij op de lorren- annex voddenboer en de marskramer. „Die laatste kwam aan de deur met een koffer om zijn nek. Daar zat van alles in: garen, knopen en scharen.” De voddenboer haalde in december ook graag vellen van hazen en ’knijnen’ op (en stroopte ze eigenhandig af), zo laat Hans Boon me weten.

De overgrootvader en grootvader van Peter de Mos waren mandenvlechters. Bram den Braber was, net als zijn vader, melkbezorger oftewel melkboer. Een beroep dat volgens Bram eigenlijk ten einde kwam toen in 1966 ook kruideniers en supermarkten melk mochten gaan verkopen.

Marinus van der Plaats heeft tot 1957 in Den Haag nog de lampenopsteker meegemaakt die de gasverlichting op straat kwam aansteken. De schillenboer, weet Jan Soepenberg. Kwam langs om aardappelschillen op te halen voor boerderijdieren. De vader van Mieke van Duijnhoven slachtte voornamelijk bij boeren op het bedrijf en was daarmee huisslager. „Hij maakte ook verse worst, hoofdkaas en balkenbrij.”

Wim van Hooren was de laatste ’parlevinker’ van Nederland. Dat was een ondernemer die vanaf een boot levensmiddelen verkoopt. Zijn vader startte ermee in 1932, Van Hooren hield tot 2008 zijn parlevinker Time is money in de vaart.

Anniek Siccama noemt de platvisvanger en -venter: „Ving bot, schar en schol op het wad boven Usquert en Warffum en bracht dit met luid geroep aan de man.” Ali Delorme-Ras wijst op de tonnenman. „Hij haalde twee keer per week de wc-ton op. De wc was een klein hokje buiten met een houten plank met een gat erin.”

De laatste parlevinker Wim van Hooren, een soort kruidenier op het water, hield er in 2008 mee op. Ⓒ Hollandse Hoogte / Vincent van den Hoogen

De vader van Bert Koekkoek was stoker. „Verantwoordelijk voor het dagelijks vullen en bijhouden van een heel grote verwarmingsketel in een verzorgingstehuis. De kolen werden met een vrachtwagen gebracht. Elke dag moesten de ’slakken’ eruit en de nieuwe eierkolen erin.”

De laatste is ingestuurd door Frits Molenkamp: „Boordwerktuigkundige in vliegtuigen. Bij de KLM deed de BWK in 1932 zijn intrede. Door vernieuwing van de vloot en vervanging van computersystemen is de BWK in 2004 definitief uit Nederland verdwenen.”