10yearchallenge toch nog een hype met inhoud

De hype blijft een wonderlijk fenomeen. Zo lagen we in 2011 vanuit het niets als een plank zo stijf tussen twee tafels of auto’s, op het supermarktvriesvak en verkeersborden. Zo snel als planken de internetwereld overging, zo snel werd de hype weer uit verklaard. Daarna deden we massaal mee met de ice bucket challenge en kieperden emmers ijswater over ons hoofd. Voor het goede doel, dat dan weer wel. Ook volgden nog wat merkwaardige rages als de Harlem shake en mannequin challenge.