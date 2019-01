Recept van de dag: bruine bonen met braadworst

Ja, zie je wel, jullie zijn eigenlijk gek op bruine bonen. Maar voor de voedingsindustrie zijn ze iets lastiger dus zie je zelden bruine bonensoep of bruine bonensalades in de winkels. En uit het oog, uit het hart. Wie kent er nog Nederlandse bruine bonentelers? Of is dat ook allemaal al naar Canada? Hoe dan ook, de recepten stromen binnen en deze kreeg ik van Henk van Bork. Vast een stoere vent, als ik zijn recept zo lees. Ik laat Henk aan het woord. Bondig en ter zake.