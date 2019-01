Bahrein opent grootste onderwaterpretpark ter wereld

Het onderwaterpark met een oppervlakte van 100.000 vierkante meter gaat komende zomer open. De topattractie moet het afgezonken vliegtuig Queen of the Skies worden. Deze Boeing 747-400 is met een lengte van 70,6 meter, een spanwijdte van 64,4 meter en een hoogte van 19,4 meter het grootste vliegtuig dat ooit onder water is geplaatst.

Naast het vliegtuig zullen er de komende weken ook een replica van een traditioneel Bahreins handelshuis en een kunstmatig koraalrif geplaatst worden. Het pretpark is volgens de bedenkers volledig ecovriendelijk.