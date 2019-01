Gehoorzaamheidstraining leerzaam voor hond én baas

Piet Hellemans: "Dit is lastig! Een hond ruikt na een castratie of sterilisatie anders en dit kan zijn gedrag beïnvloeden, maar ook de manier waarop de hond door andere honden wordt benaderd. Rijden op een andere hond is meestal niet een poging om te paren, maar een dominante houding die honden vertonen.

Teefjes en puppy's kunnen dit gedrag ook vertonen. Als honden loslopen, kunnen ze makkelijker bij elkaar wegkomen en kan er ook beter onderling worden gecommuniceerd met lichaamstaal. Waarschijnlijk komt dit probleem vaker voor als de hond is aangelijnd. Een goede eerste stap om dit probleem op te lossen, is een gehoorzaamheids- en/of behendigheidscursus. Leuk en leerzaam voor hond en baas en de trainer of gedragsdeskundige kan helpen om het gedrag en spel te sturen naar een nieuwe balans, zonder testosteron.”

