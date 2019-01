5 x warme uitjes in de winter

Op de vuist!

Ⓒ Buiten-Beeld

In februari barst de paartijd van de haas los. Dat kan er wild aan toegaan: de mannetjes vechten om de vrouwtjes, een schouwspel dat soms meer van een kickbokswedstrijd weg heeft. Tijdens een ’hazensafari’ ga je samen met de boswachter op sporenjacht en als je heel stil bent, kun je best dichtbij komen. Liever zelf op pad? Informeer naar de beste wandelroutes. Voor meer informatie: staatsbosbeheer.nl

Uit de kunst

Robin Hood, Alice in Wonderland of Romeo en Julia kun je zomaar tegenkomen in de IJsselhallen in Zwolle. De beste ijskunstenaars ter wereld hebben voor het thema ’wereldberoemde verhalen’ gebruik gemaakt van maar liefst 275.000 kilo sneeuw en evenzoveel ijs in de vrieshal van 1200 vierkante meter. De kunstwerken zijn tot en met zondag 3 maart te bewonderen tijdens het Nederlands IJsbeelden Festival. Voor meer informatie: ijsbeelden.nl

Intieme concerten

Herrie in je huiskamer! Op zondag 10 februari vindt in 23 Nederlandse steden het grootste huiskamerfestival plaats. Van Den Haag tot Emmen en van Helmond tot Haarlem. Tientallen huiskamers veranderen die dag in podia voor intieme optredens van lokale talenten. Ga gratis langs tussen 12.00 en 17.00 uur om concerten van singer-songwriters, dansers of theatermakers bij te wonen. Voor meer informatie: glurenbijdeburen.nl

Sloep en zopie

Een tocht door de Amsterdamse grachten is altijd een goed idee. Ook in de winter! Vaar door de stad onder het genot van een kom erwtensoep, borrel of warme chocolademelk. Kaasfondue of Hollandse stamppot kan ook. Een smartlappenzanger is eventueel bij te boeken. Voor meer informatie: bootuitjes.nl/winter-uitje

Wollige beurs

Dol op alpaca’s? Op 3 februari kun je tijdens de Alpaca Expo in het Fries Congrescentrum in Drachten meer over de wollige dieren te weten komen. Minstens 160 alpaca’s van fokkerijen uit binnen- en buitenland worden er gekeurd en kunnen er natuurlijk meteen worden bewonderd. Vanzelfsprekend zullen fraaie producten van alpacawol worden verkocht. Voor meer informatie: alpacashow.nl