Deze gezinsauto’s koop je voor €15.000

Occasionselectie

Ford Fiesta (2008-’17)

Bij zijn introductie was deze Fiesta opvallend modern gelijnd. Hij heeft van de modellen op deze pagina de grootste bagageruimte! De Fiesta rijdt uitstekend: een tikje sportief, maar voldoende comfortabel. Voor het gros van de kopers voldoen de 1.0-liter driecilinder benzinemotoren (1 op 15). Wij spotten op gaspedaal.nl een 100 pk sterke, zwarte vijfdeurs (2017, 40.000 km) voor €14.995 bij de Ford-dealer in Amsterdam-Zuidoost.

Seat Ibiza (2008-’17)

De Ibiza is het sportieve zusje van de Volkswagen Polo. Dat blijkt al uit het wat scherper gelijnde uiterlijk. Hij is iets minder comfortabel, maar stuurt scherper. Een 1.0-liter benzineversie moet gemakkelijk 1 op 15 halen. Via gaspedaal.nl stuiten we op een spierwitte, vijfdeurs 1.0 95 pk met het ’Style Connect’-uitrustingsniveau (2017, 14.000 km). Voor €14.950 mag hij bij de Seat-dealer in Vlissingen de showroom uit.

Volkswagen Polo (2009-’17)

De kleine Volkswagen verbaast met zijn rijgedrag dat minstens zo comfortabel is als een auto van een klasse groter. Ook de eenvoudigste benzinemotor is al indrukwekkend stil. In 2014 kreeg dit model Polo een facelift, waarbij het dashboard werd opgefrist met een fraai display in het midden. Wij gaan voor een witte vijfdeurs met een 1.2-liter benzinemotor (2015, 47.000 km) die voor € 14.950 bij importeur Pon in Barneveld te koop staat.

Oordeel van de Wegenwacht

Ford Fiesta

Van deze generatie van de Fiesta is een paar tamelijk onschuldige euvels bekend. Een versnellingspook die ’lam’ aanvoelt, is een kwestie van een losse kabel. Als de motor niet op het gaspedaal reageert, is bij dat pedaal een sensor los. Elektronische storingen worden veelal veroorzaakt door kleinigheden die de Wegenwacht kan verhelpen.

Seat Ibiza

Oudere exemplaren van de 1.2- en 1.4-liter TSI-motoren hebben last van individuele bobines die spontaan stuk gaan. Als er aan zo’n bobine valt te komen, kan de Wegenwacht het onderdeel snel vervangen. In de latere bouwjaren zijn doorslaande bougiekabels en een lekkende waterpomp bekende problemen. Voor dat laatste moet je naar de garage.

Volkswagen Polo

Tijdens de laatste bouwjaren van deze Polo (en Ibiza!) is de 1.0-liter driecilinder in drie specificaties geleverd. Ze kunnen alle drie worden geplaagd door een kapotte gasklep. Ter plekke valt daar niets aan te doen: de Volkswagen moet op transport naar de garage. Hetzelfde geldt voor een kapotte turbo of een defecte laaddrukregelaar.

Ons advies

In verschillende opzichten, waaronder de rijeigenschappen en betrouwbaarheid, is de Ford Fiesta volgens ons de beste keuze.

Kijk op www.anwb.nl/auto voor meer occasiontests.