Je wordt alleen de beste door het tegen de allerbesten op te nemen

Veel minder romantisch is de thriller Dead calm uit 1989, waarin een schipbreukeling aan boord klimt bij een zeilend stel en hun ergste nachtmerries tot leven laat komen. Met een glansrol voor Nicole Kidman die de uitzichtloosheid van haar situatie intens voelbaar maakt.

De laatste tip gaat over de gevaren van vissen op de Atlantische Oceaan. In The perfect storm is George Clooney de baas van een groep vissers die besluit om laat in het seizoen naar Newfoundland te varen.

Ze proberen hun slechte seizoen daar goed te maken, maar worden overvallen door een storm. Dat leidt tot spectaculaire beelden waarbij het water van het scherm af lijkt te spatten.