Recept: gevulde spitskoolrolletjes

Nodig:

Kleine rode spitskool

1 verse worst, zonder vel

1 stengel selderie

1 eidooier

1 kleine gedroogde rode peper

1 blik tomaten

1 dl bouillon

Beetje geraspte kaas

Bereiding:

Dat de spitskool niet afgeeft is niet helemaal waar. Een heel klein beetje kleur komt er wel af. Dat zal je zien wanneer je een kool in zijn geheel even stoomt. Zeven minuten is genoeg. Haal de buitenste bladeren eraf. Tot je er acht hebt. Snij de dikke nerf eruit. Leg plat op keukenpapier. Hak de rest van de kool fijn, haal het vel van een verse worst, snij een stengel selderie in stukken, doe het geheel in een keukenmachine. Maal helemaal fijn. Meng er één ei door. Verkruimel er de gedroogde rode peper door. Doe steeds een eetlepel hiervan op het midden van een koolblad en vouw en vorm het blad er omheen.

Ik deed eerst de punten zonder nerf bij elkaar, dan de bolle kant om de vulling heen en vervolgens de randen naar beneden vouwen. Leg in een ovenschaal. De inhoud van een blik tomaten in een foodprocessor. Maal op de hoogste stand. Giet er een beetje bouillon bij. Haal door een zeef en schenk de tomatensaus naast de koolrollen. Overdek met wat kaas en schuif 20 minuten in een hete, 200° C oven.